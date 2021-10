Calciatrici molestate, patron di squadra calcio si scusa con ex giocatrici Una settimana fa è stato licenziato per presunto comportamento inappropriato il coach del North Carolina Courage

Dopo le dimissioni della direttrice della North American Women's Football League (NWSL), accusata di inerzia nello scandalo degli abusi sessuali, il proprietario dei Portland Thorns, Merritt Paulson, si è scusato con due ex giocatrici, Sinead Farrelly e Mana Shim, per il ruolo della sua squadra nell'ambito della violenza di cui affermano essere state vittime. Le due giocatrici hanno coinvolto l'allenatore Paul Riley, accusato di abusi. Paulson ha affermato che la sua società avrebbe dovuto essere più trasparente sul licenziamento di Riley nel 2015 e ha affermato che la mancanza di reattività ha dimostrato "i fallimenti sistemici nel calcio professionistico femminile americano". "Abbiamo fatto un annuncio poco chiaro sul mancato rinnovo del contratto di Riley, invece di spiegare esplicitamente i motivi del suo licenziamento", ha scritto Paulson in una lettera pubblicata sul sito web del suo team, spiegando che all'epoca pensava di proteggere in questo modo la privacy delle due giocatrici.I tifosi avevano creduto che l'allenatore inglese fosse stato mandato via per le scarse prestazioni della squadra e non per il suo comportamento. La lettera di Paulson segue un articolo pubblicato da 'The Athletic' in cui Farrelly e Shim hanno testimoniato di aver dovuto fare i conti in più occasioni, dal 2010, con il presunto comportamento inappropriato di Riley, la cui licenza di allenatore è stata sospesa dalla Federazione americana che ha annunciato l'apertura di un'indagine, cosi' come la Fifa. La vicenda di Riley, licenziato dalla panchina del North Carolina Courage la scorsa settimana, ha portato la National Women's Soccer League (NWSL) a rinviare le partite dell'ultimo week-end al fine di sensibilizzare il mondo del calcio su un tema purtroppo sempre di attualita'.