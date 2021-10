Bill Clinton ricoverato in ospedale per un'infezione Secondo la Cnn non sarebbe Covid, ma un'infezione del sangue. L'ex presidente è in terapia intensiva, ma starebbe bene

Condividi

L'ex presidente degli Stqati Uniti, Bill Clinton, è stato ricoverato all'ospedale della University of California ad Irvine per una sospetta infezione del sangue. L'ex presidente, che ha 75 anni, è nel reparto di terapia intensiva, ma non è attaccato al respiratore, lo riferisce la Cnn. Le sue condizioni di salute non sono legate ai suoi precedenti problemi di cuore ne' al Covid-19, precisa l'emittente. Secondo la Cnn, si tratterebbe di una infezione delle vie urinarie, ora curata con un trattamento antibiotico.Confermando la notizia, il suo portavoce - Angel Urena - ha detto che Clinton sta bene: "Martedì sera l'ex presidente Clinton è stato ammesso all'Uci Medical Center per ricevere un trattamento per una infezione non legata al Covid ed è in via di guarigione". L'ex presidente dovrebbe restare ricoverato per qualche altro giorno, in via precauzionale.