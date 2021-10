Polo strategico Fastweb: con Engineering per realizzare il cloud nazionale

Fastweb ed Engineering hanno presentato al ministero per l'Innovazione e la transizione digitale (Mitd) una proposta congiunta per la realizzazione e gestione del Polo strategico nazionale, l'infrastruttura destinata a ospitare in cloud dati e servizi strategici della PA, definita dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dalle linee guida del Mitd come una delle macro-azioni chiave per l'evoluzione digitale delle amministrazioni italiane e dei servizi pubblici ai cittadini.Le due aziende - si legge in una nota - hanno definito una proposta in cui si combinano i rispettivi know how, asset strategici, competenze tecnologiche e di business. A questo si aggiunge l'importante esperienza delle due società nelle soluzioni digitali specificatamente pensate e offerte alle amministrazioni - locali, regionali e nazionali - per garantire la solidità, l'efficacia e la valenza innovativa necessarie per la sfida di trasformazione digitale che queste sono chiamate ad affrontare. Una proposta - prosegue la nota - di natura ecosistemica e coerente con le maggiori iniziative promosse in Europa per lo sviluppo del Cloud a tutela della sovranità dei dati che, grazie all'utilizzo di metodologie, linee guida, e soluzioni tecnologiche, è in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza, resilienza, affidabilità e scalabilità previsti dalla Strategia Cloud Italia.In caso di aggiudicazione, Fastweb e Engineering prevedono la costituzione di una newco a cui farebbe capo la realizzazione e gestione del Psn secondo un modello di Partenariato pubblico privato (Ppp).