2020/11/05 15:31

Il caso di Anna Maria Franzoni Cogne, va all'asta per 800mila euro la villetta pignorata Lo scorso settembre il Tribunale di Aosta aveva dato il via libera all'avvocato Carlo Taormina per proseguire nel pignoramento della villetta. Alla base del contenzioso il mancato pagamento dell'onorario del legale romano, difensore di Franzoni nel processo che la vedeva imputata per aver ucciso suo figlio Samuele nel 2002

Aosta, giudice dà ragione a Taormina per pignoramento villa Cogne Condividi Il tribunale di Aosta ha disposto la vendita della villetta di Cogne, per la quale lo scorso settembre aveva respinto le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi di sospensione dell'esecuzione immobiliare. La base d'asta è di circa 800 mila euro e la data per il tentativo di vendita non è ancora stata fissata.



Lo scorso settembre il Tribunale di Aosta aveva dato il via libera all'avvocato Carlo Taormina per proseguire nel pignoramento della villetta.



Anna Maria Franzoni deve al suo ex legale oltre 275 mila euro per il mancato pagamento degli onorari difensivi, divenuti circa 450 mila nell'atto di pignoramento. Il tribunale di Aosta ha disposto la vendita della villetta di Cogne, per la quale lo scorso settembre aveva respinto le richieste di Annamaria Franzoni e del marito Stefano Lorenzi di sospensione dell'esecuzione immobiliare. La base d'asta è di circa 800 mila euro e la data per il tentativo di vendita non è ancora stata fissata.Lo scorso settembre il Tribunale di Aosta aveva dato il via libera all'avvocato Carlo Taormina per proseguire nel pignoramento della villetta.Alla base del contenzioso il mancato pagamento dell'onorario del legale romano, difensore di Franzoni nel processo che la vedeva imputata per aver ucciso suo figlio Samuele nel 2002.

