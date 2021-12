Coldiretti Natale in zona gialla per oltre 12 milioni di italiani. Feste in famiglia o gite a Km 0 L'aumento dei contagi rallenta le prenotazioni e ridimensiona i programmi degli italiani

Con il passaggio in zona gialla di Liguria, Marche, Veneto e provincia di Trento che si aggiungono a Calabria, Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonomia di Bolzano, sono oltreper l'aumento del numero dei contagi. In questa situazione di incertezza, secondo Coldiretti, sono in tanti a posticipare prenotazioni e programmi per le feste e a ridimensionare i programmi per pranzi e cenoni di Natale.Ildegli italiani consumerà il menu di Natale in, soprattutto familiari all'interno delle case, ma l'avanzare della campagna di vaccinazione con la somministrazione delle terze dosi e l'arrivo del super green pass hanno restituito anche il coraggio di trascorrere il Nataleche hanno infatti programmato di mangiare in ristoranti e agriturismi, anche se si tratta della metà rispetto al 2019, l'ultimo Natale prima della pandemia.La presenza negli agriturismi è anche favorita dal boom, quest'anno, dellenei piccoli borghi. Un fenomeno sostenuto anche dalle limitazioni poste alle frontiere in Italia e all'estero con vincoli e richiesta di tamponi. A garantire l'ospitalità nei piccoli centri è soprattutto - rileva Coldiretti - una rete composta dacon 253 mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola.Le conseguenze del passaggio in zona gialla riguardano diversi aspetti della vita quotidiana, a partire dall'obbligo di indossare sempre lapassando per il taglio dellache scende al 50% per teatri, cinema, sale da concerto e stadi e al 35% per gli impianti sportivi al chiuso, mentre restano chiuse le discoteche. In ogni caso l'accesso è sempre subordinato al, obbligatorio anche per salire su treni intercity e ad alta velocità, navi e autobus a lunga percorrenza, oltre che sui voli aerei nazionali, sulle funivie per gli impianti sciistici.Nei menu della vigilia di Natale sarà servito il(71%) a conferma di una tradizione molto radicata in Italia che resiste anche al tempo del Covid. Dall'indagine Coldiretti/Ixé emerge che, se la stragrande maggioranza degli italiani rispetta il precetto della vigilia “di magro”, a scegliere menu con solosarà, invece, il. Il. Se durante le festività di Natale si registrano le punte massime, in Italia il consumo di pesce - sottolinea la Coldiretti - è pari ad oltre 28 chilogrammi a testa durante l’anno, superiore alla media europea di 25 chili e a quella mondiale di 20 chili.Sulle tavole per le feste è forte la presenza del pesce nazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie ma il 64% degli italiani mangerà salmone, il 12% si permetterà le ostriche e il 10% il caviale spesso peraltro di produzione nazionale che viene anche esportata.Per non cadere nelle trappole del mercato in una situazione in cui la grande maggioranza dei pesci in vendita provengono dall'estero, il consiglio dei tutor del pesce della Coldiretti è didove deve essere specificato il metodo di produzione ("pescato", "pescato in acque dolci", "allevato…"), il tipo di attrezzo oggetto della cattura e la zona di cattura o di produzione (Mar Adriatico, Mar Ionio, Sardegna, anche attraverso un disegno o una mappa).Per garantirsi la qualità, il pesce fresco deve avere inoltre una carne dalla consistenza soda ed elastica, le branchie di colore rosso o rosato e umide e gli occhi non secchi o opachi, mentre l'odore non deve essere forte e sgradevole. Infine, meglio non scegliere i pesci già mutilati della testa e delle pinne mentre per molluschi e mitili, è essenziale che il guscio sia chiuso.Per quanto riguarda il pesce congelato c'è l'obbligo di indicare la data di congelamento e nel caso di prodotti ittici congelati prima della vendita e successivamente venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione "decongelato"."Comprare pesce italiano significa aiutare un settore che offre 28mila posti di lavoro" ha sottolineato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel lanciare un appello a preferire per le feste i prodotti locali. Il settore della pesca e acquacoltura vede impegnate - conclude Impresapesca Coldiretti - circa 12mila imbarcazioni mentre la top-ten delle produzioni è guidata dalle alici, seguite da vongole, sardine, naselli, gamberi bianchi, seppie, pannocchie, triglie, pesce spada, gallinelle e sugarelli.