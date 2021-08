Estate 2021 Coldiretti: vacanze finite per 20,8 milioni di italiani, ridotte a 9 giorni di media Ridotta del 10% la durata del viaggio rispetto all'anno scorso, nove giorni la media, 1 italiano su 3 è rimasto in Regione di appartenenza, con una spesa per persona è di 582 euro secondo l'indagine Coldiretti/Ixè

Con il controesodo si concludono le vacanze estive per 20,8 milioni di italiani che hanno scelto di andare in ferie in agosto nell'estate 2021, anche se non manca chi è in partenza per il mese di settembre e preferisce le cosìdette "vacanze intelligenti", meno costose e meno affollate.È quanto emerge dal bilancio stilato da Coldiretti/Ixè in occasione dell'ultimo weekend di controesodo estivo da bollino rosso per tutte le giornate, segnato dal maltempo.Con l'emergenza sanitaria Covid quest'anno - sottolinea la Coldiretti - si è rafforzata l'abitudine tutta nazionale a concentrare le partenze nel mese di agosto che è stato di gran lunga il più gettonato dell'estate. Il timore del virus e la volontà di attendere un miglioramento della situazione ha portato, infatti, molti turisti a rimandare il più possibile la partenza.Si accorcia del 10% rispetto allo scorso anno la durata del viaggio con una media - precisa la Coldiretti - di 9 giorni trascorsi lontano da casa. L'Italia quest'anno è la destinazione preferita - continua la Coldiretti - con appena 1,5 milioni di italiani che si sono recati all'estero e il boom delle vacanze a chilometri zero con quasi 1 italiano su 3 (32%) che ha scelto una meta vicino casa, all'interno della propria regione di residenza.Nel mese di agosto mancano invece all'appello circa 4 milioni di viaggiatori stranieri la cui assenza - sottolinea la Coldiretti - pesa soprattutto sulle città d'arte. La spesa per persona è di 582 euro secondo l'indagine Coldiretti/Ixè con quasi la Metà dei viaggiatori (44%) che ha speso al di sotto dei 500 euro, mentre la stessa percentuale (44%) ha speso tra i 500 ed i 1000 euro e percentuali più ridotte supereranno questo limite.La maggioranza degli italiani per le vacanze - continua la Coldiretti - ha scelto di riaprire le seconde case di proprietà, o di alloggiare in quelle di parenti e amici o in affitto, ma nella classifica delle preferenze ci sono nell'ordine anche campeggi con i camper molto gettonati mentre sono in sofferenza gli alberghi nelle grandi città.Anche in vista di settembre, segnali positivi, nonostante le difficoltà, ci sono sicuramente - conclude la Coldiretti - per le oltre 24 mila aziende agrituristiche italiane che, spesso situate in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all'aperto, sono forse i luoghi dove è più facile garantire il rispetto delle misure di sicurezza secondo Terranostra e Campagna Amica.