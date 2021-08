Un sistema anche per mangiare di più Le femmine di colibrì imitano i maschi per evitare molestie Ma qual è il beneficio per le femmine di somigliare a un maschio?

Condividi

Questa storia è apparsa sul giornale scientifico "Current Biology" e rivela come il 20% delle femmine adulte di "colibrì jacobin", dal collo bianco, abbiano attuato una difesa dalle aggressioni: mantengono un piumaggio maschile! Una strategia per evitare i bulli e per ottenere un migliore accesso al cibo."La cosa interessante è che tutti i giovani colibrì Jacobin iniziano con il piumaggio maschile" ha scritto Jay Falk, coordinatore dello studio realizzato mentre era un dottorando di ricerca, con il Laboratorio di Ornitologia della Cornell University mentre ora è all'Università di Washington.Falk ha studiato una popolazione di colibrì Jacobin a Panama e ha notato che nei maschi con l'età si tende a mantenere un piumaggio più elaborato e così fa anche il 20% delle femmine. Il restante 80% cambia, invece, nel classico piumaggio verde e bianco tipico delle femmine adulte.Sebbene l'ornamento del piumaggio sia solitamente attribuito alla selezione sessuale e all'attrazione di un compagno, i ricercatori hanno escluso questa spiegazione per questa specie dopo gli esperimenti sul campo. Gli scienziati hanno osservato le reazioni durante la stagione riproduttiva.Ma qual è il beneficio per le femmine di somigliare ad un maschio? Per risolvere questo puzzle, Falk e il suo assistente hanno messo dei microchip di identificazione a radiofrequenza sugli uccelli, collegati di 28 alimentatori cablati per poter leggere i dati. "I nostri test hanno dimostrato che le femmine meno colorate sono quelle a più a rischio di molestie di quelle che mantengono un piumaggio maschile- ha riferito Falk-. Inoltre, la ricerca ha stabilito che le femmine che somigliano ai maschi riescono a nutrirsi più a lungo".