Nella città tedesca ci sono 35 moschee A Colonia è consentito l'invito del muezzin alla preghiera del venerdì

Colonia è una città di un milione di abitanti nell'ovest della Germania con una delle comunità musulmane più grandi del Paese e circa 35 moschee. La maggior parte dei musulmani sono arrivati dalla Turchia per lavorare circa 60 anni fa e poi hanno portato le loro famiglie.E proprio per questo la città di Colonia comincerà a permettere alle moschee la diffusione degli inviti alla preghiera da parte dei muezzin: sarà possibile diffonderli per cinque minuti a settimana in occasione della preghiera di mezzogiorno del venerdì. Lo ha annunciato una portavoce del Comune, Katja Reuter. Per poter trasmettere il canto del muezzin, le moschee dovranno presentare richiesta per un permesso speciale. L'iniziativa sarà limitata a due anni e si procederà poi a una nuova valutazione.Solo poche altre moschee in Germania hanno trasmesso l'invito alla preghiera dei muezzin negli anni, come per esempio nelle città occidentali di Oer-Erkenschwick e Dueren, a volte nonostante le proteste dei vicini cristiani.La sindaca di Colonia, Henriette Reker, ha accolto con favore la decisione: "Se in aggiunta al suono delle campane delle chiese sentiamo anche l'invito del muezzin, è segno che a Colonia la diversità viene apprezzata e vissuta". "Consentire il canto del muezzin è un segno di rispetto", aveva scritto Reker su Twitter la scorsa settimana.