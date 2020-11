7.400 posti ridotti nei prossimi tre anni Il colosso tedesco dell'acciaio Thyssen annuncia 11mila esuberi per coronavirus "Affronteremo questo problema insieme ai rappresentanti dei lavoratori a livello locale e troveremo strumenti adeguati, a seconda delle dimensioni e della gravità della situazione economica" dice il Capo delle risorse umane

#Geschäftsbericht veröffentlicht: #thyssenkrupp kommt beim Umbau trotz Corona-Pandemie gut voran. Verkauf der Aufzugssparte stärkt die Bilanz signifikant. Operative Entwicklung im Geschäftsjahr 19/20 von Pandemie beeinträchtigt: https://t.co/bZqc0w8X93 #bpk2020 pic.twitter.com/0mnoCNRp2F — thyssenkrupp (@thyssenkrupp) November 19, 2020

Il colosso tedesco dell'acciaio Thyssenkrupp è pronto a tagliare 11mila posti di lavoro a seguito degli effetti economici provocati dal coronavirus. "A maggio 2019 - si legge in una nota del gruppo - l'azienda ha annunciato una riduzione di 6.000 posti di lavoro in tre anni necessaria alla trasformazione del gruppo. A seguito delle ristrutturazioni avviate e realizzate nell'ultimo anno, sono già stati tagliati circa 3.600 posti di lavoro.Per affrontare gli sviluppi del mercato a lungo termine e gli effetti del coronavirus, Thyssenkrupp vede attualmente la necessità di un'ulteriore riduzione di 11.000 posti di lavoro complessivi, misurati rispetto alla situazione di partenza". Questi 7.400 posti di lavoro aggiuntivi, sottolinea il gruppo, "saranno ridotti nei prossimi tre anni".Oliver Burkhard, capo delle risorse umane di thyssenkrupp Ag ha spiegato: "Siamo nel mezzo del più grande processo di ristrutturazione nella storia di Thyssenkrupp. Sfortunatamente, ciò comporterà ulteriori tagli di posti di lavoro, purtroppo non c'è modo di aggirare" questa situazione. Quindi ha assicurato: "Affronteremo questo problema insieme ai rappresentanti dei lavoratori a livello locale e troveremo strumenti adeguati, a seconda delle dimensioni e della gravità della situazione economica. I licenziamenti obbligatori rimangono l'ultima risorsa. Tuttavia, in questo momento, non possiamo esplicitamente escluderli".Il gruppo Thyssenkrupp ha ricevuto 'offerte informali e parecchie espressioni di interesse da varie costellazioni' per l'impianto di Terni (Acciai Speciali Terni), che "vengono ora esaminate nei dettagli". Lo precisa il gruppo tedesco nel comunicato sui conti annuali. La cessione della Ast segue una procedura a parte rispetto a quella che riguarda le attività europee di Thyssenkrupp per cui si è fatto avanti in ottobre il gruppo Liberty Media.