Brasile, un rapporto di una commissione parlamentare accusa Bolsonaro di omicidio plurimo Nel mirino della commissione la gestione della pandemia nel suo paese che ha provocato oltre 600mila morti

Una commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) del Senato brasiliano chiederà oggi che il presidente Jair Bolsonaro sia accusato di una serie di crimini "intenzionali" durante la pandemia del Covid-19 che ha ucciso più di 600.000 persone nel suo paese.Dopo quasi sei mesi di audizioni frenetiche, con testimonianze emotive e rivelazioni agghiaccianti sugli esperimenti su "cavie umane" con rimedi inefficaci, la CPI, composta da senatori di varie persuasioni politiche, ha rilasciato un rapporto tanto atteso. Il documento di 1.200 pagine sarà letto - probabilmente in una versione abbreviata - dal relatore Renan Calheiros. Ieri sera ha annunciato di aver presentato nove accuse contro Jair Bolsonaro, tra cui "crimini contro l'umanità" e "prevaricazione".Le accuse di "omicidio" e "genocidio delle popolazioni indigene" sono state ritirate all'ultimo minuto a causa del dissenso all'interno della CPI. Per la CPI, i crimini citati nel rapporto sono "intenzionali", poiché il governo Bolsonaro ha deliberatamente deciso di non prendere le misure necessarie per contenere la circolazione del virus. Si tratta di accuse estremamente gravi, che tuttavia dovrebbero avere un impatto simbolico per il momento, poiché il presidente di estrema destra ha il sostegno del parlamento per evitare l'apertura di una procedura di impeachment. Allo stesso modo, il procuratore generale Augusto Aras, un alleato di Bolsonaro, può bloccare qualsiasi accusa. Ci si aspetta che la CPI chieda anche accuse contro diversi ministri e i tre figli maggiori del presidente, che ha definito la commissione una "farsa". "Il rapporto avrà l'aspetto di una sentenza, ma il governo è sereno. Possiamo criticare l'atteggiamento del presidente, ma non incriminarlo", ha detto al sito dell'Uol Fernando Bezerra, capo del blocco parlamentare del governo al Senato. La CPI non ha il potere di perseguire se stessa, ma le sue rivelazioni potrebbero avere un enorme impatto politico, con i sondaggi che mostrano già Jair Bolsonaro perdere contro l'ex presidente di sinistra Luiz Inacio Lula da Silva un anno prima delle elezioni presidenziali. Il rapporto sarà inviato all'ufficio del procuratore, che è l'unico organo competente per accusare le persone accusate dalla CPI. Nel caso di Jair Bolsonaro, gli specialisti considerano improbabile una tale incriminazione, dato che è di competenza del procuratore generale.