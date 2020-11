E' accaduto a Albavilla, lungo la provinciale Como-Lecco Como: furgone precipita da una scarpata e travolge un'auto nel parcheggio Ferita gravemente una donna che stava parcheggiando

Stava parcheggiando l'auto per entrare al supermercato quando è stata investita da un furgone per il trasporto dei medicinali precipitato dalla strada soprastante. Sono gravi le condizioni di una donna di 45 anni coinvolta questa mattina un incidente stradale ad Albavilla (Como), lungo la provinciale Como-Lecco, soccorsa e trasportata in elicottero in codice rosso all'ospedale di circolo di Varese. Ferito anche il conducente del furgone, ricoverato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di Como.Il grave incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 9.30 ad Albavilla, in via Prealpi, sulla Provinciale. Un uomo di 51 anni che era alla guida di un furgone per il trasporto di medicinali che stava andando in direzione Erba, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada, nella piccola scarpata del parcheggio del supermercato MD. Sfortunatamente il mezzo ha travolto una Mitsubishi con a bordo una donna di 45 anni. L’impatto è stato violentissimo.Sul posto sono intervenuti Croce Rossa di Como, Croce Rossa di Montorfano, Automedica del Lariosoccorso di Erba, Vigili del fuoco di Erba e la polizia locale di Albavilla.