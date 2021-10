Comunali 2021 Proiezioni: Napoli, Manfredi al 62,4% verso elezione al primo turno, Maresca è dato al 19,2% Fuori dai giochi Bassolino e Clemente

In base alla prima Proiezione del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle comunali a Napoli il candidato Gaetano Manfredi (centrosinistra e M5s) raggiunge il 62,4%, seguito da Catello Maresca (centrodestra) con il 19,2%.Seguono Antonio Bassolino (10,9%) e Alessandra Clemente (5,8%).Gaetano Manfredi, candidato sindaco a Napoli per il centrosinistra e il M5s, sarebbe il vincitore al primo turno delle Comunali.