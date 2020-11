Ballottaggi Comunali, Soddu rieletto sindaco di Nuoro. Il centrosinistra vince anche a Quartu e Porto Torres "Cappotto" del centrosinistra ai ballottaggi nelle tre città sarde con più di 15.000 votanti chiamate alle urne in questa tornata amministrativa

Andrea Soddu, avvocato 45enne, è stato rieletto sindaco di Nuoro. Secondo i dati ufficiali del Viminale, nel turno di ballottaggio il primo cittadino uscente (di area centrosinistra sostenuto da quattro liste civiche) in 45 sezioni su 45 ha ottenuto il 67% (8.841 voti), mentre il candidato del centrodestra, Pietro Sanna, architetto di 53 anni, si è fermato al 33% (4.355 voti).Si profila quindi un "cappotto" del centrosinistra che, oltre a Nuoro, vince anche ai ballottaggi di Quartu Sant'Elena e Porto Torres, le tre città sarde con più di 15.000 votanti chiamate alle urne in questa tornata amministrativa. Il conteggio dei voti non è ancora concluso, ma ormai i risultati sono definitivi, visti gli ampi distacchi tra i candidati in campo.Oltre al capoluogo barbaricino, quindi anche a Quartu netta affermazione del centrosinistra con Graziano Milia, sostenuto da sei liste civiche, sul sardista Christian Stevelli. Quando sono state scrutinate 49 sezioni su 66, Milia è al 57,25%, contro il 42,75% di Stevelli. Centrosinistra vittorioso infine a Porto Torres: qui, con 23 sezioni scrutinate su 24, Massimo Mulas è al 52,99%, lo sfidante del centrodestra, Alessandro Pantaleo, al 47,01%."Il lavoro quotidiano, la presenza costante, riconosciuta e non calata dall'alto, hanno permesso a Graziano Milia, Andrea Soddu e Massimo Mulas di vincere i ballottaggi contro i candidati del centrodestra sardo-leghista- il commento di Massimo Zedda, leader dei Progressisti - la loro affermazione è la conferma che nessuno basta a se stesso e che, contro la destra populista, serve un centrosinistra, progressista, ecologista, ampio e inclusivo in grado di dare risposte concrete e realizzabili, in un momento in cui cittadine e cittadini chiedono serietà e non continui proclami".