Riforma Spadafora Coni, Malagò: senza riforma dello sport ci sarà l'intervento del Cio Se dovesse cadere la legge delega sulla riforma dello sport, le sanzioni per l'Italia saranno sicure e immediate, ammonisce il presidente del Comitato olimpico nazionale

Il presidente del Coni (archivio)

Se non sarà approvata la riforma dello sport ,"le conseguenze a livello internazionale sono sicure e immediate. Non c'è alcuna possibilità che il Comitato olimpico internazionale non intervenga. Stiamo scherzando col fuoco: siamo arrivati al limite, anzi il Cio ci ha anche aspettato troppo".Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta, che aggiunge: "Per altro l'Italia non sarebbe la prima e neppure l'ultima: molti Paesi, malgrado le ammonizioni del Cio, non hanno voluto applicare i dettami della Carta Olimpica e sono stati sanzionati".Per l'Italia sarebbe un motivo di dolore, una grande sconfitta, sottolinea il presidente del Coni. A quali sanzioni si riferisce? "Dovete chiedere ai vertici del Cio, ma la Carta è chiara. Il mio auspicio è che tutto possa risolversi con un testo soddisfacente per tutte le parti".Malagò ha poi precisato che il Dipartimento voluto e creato dal ministro Spadafora "non è assolutamente un problema per il Cio, anzi è quello che avviene in moltissimi Paesi. L'anomalia è dettata dalla Sport e Salute: una situazione del genere non esiste in nessuna parte del mondo"."Nessuno poteva immaginare di trovarsi in questo contesto", ha detto il presidente del Coni in conferenza stampa. Per ciò che riguarda il Coni, lo dico con serenità e fermezza, noi è esattamente dalla fine del 2018 che stiamo aspettando i decreti di quella che era una legge e non una riforma, qualcosa di calato che non aveva gli aspetti pratici. Sono passati ad oggi un anno e 8 mesi, ed è incredibile che siamo ancora in questa situazione"."Sarebbe una sconfitta assoluta per il Paese e una perdita di credibilità clamorosa proprio dopo aver avuto fiducia con l'organizzazione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Non stiamo bluffando, stiamo letteralmente scherzando col fuoco. E siamo arrivati", ha concluso Malagò.La riforma dello sport slitta con ogni probabilità a settembre. Sullo sfondo lo scontro interno al M5S: la lettera inviata martedì dal direttivo in cui si chiede al ministro dello sport Spadafora di fermarsi ha avuto come conseguenza un irrigidimento delle posizioni: anche nel comunicato diramato dai componenti della commissioni Cultura, Istruzione e Sport di palazzo Madama si difende il ministro ma lo si invita a conservare l'impianto del provvedimento adottato durante il precedente governo giallo-verde, in cui veniva ridimensionato il ruolo del Coni, con il 'no' al terzo mandato a Malagò e più potere alla struttura 'Sport e Salute'.