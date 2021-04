Washington ​Usa, consigliere Biden: investimenti per creare posti di lavoro

Brian Deese (Ansa)

L'obiettivo principale del piano di investimenti degli Stati Uniti in infrastrutture è favorire la crescita di posti di lavoro sia nel breve che nel lungo periodo.Lo ha detto Brian Deese, principale consigliere economico del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante un'intervista a Fox News in riferimento al piano di investimenti approvato dal governo Usa pari a 2.200 miliardi di dollari."Ciò che dice il nostro piano è: 'facciamo correre l'economia e creiamo posti di lavoro'. E credo che sia una buona cosa per l'economia" nel suo insieme, ha spiegato Deese."Ma pensiamo anche al lungo termine, a dove possiamo fare quegli investimenti che porteranno non solo a una maggiore crescita di posti di lavoro, ma anche a una migliore crescita dell'occupazione investendo in infrastrutture e ricerca e sviluppo come non abbiamo più fatto dagli anni Sessanta".