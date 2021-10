Bruxelles Consiglio Ue, al via l'ultimo vertice con Angela Merkel. Sul tavolo anche il caso Polonia Al vertice si parlerà di prezzi dell'energia, covid, migrazioni, digitale ma anche della spinosa sentenza della Consulta di Varsavia. Questo è anche l'ultimo summit dell'era Merkel

Prezzi energia, Covid, commercio, migrazioni e transizione digitale ma anche lo Stato di diritto, però senza conclusioni formali, dopo il caso Polonia, sono i principali temi in agenda per il Consiglio europeo che si tiene a Bruxelles il 21 e 22 ottobre."La questione (della Polonia, ndr) sarà trattata, anche su richiesta di alcuni Stati, ma. Anche perché non rientra tra le competenze del Consiglio fare proposte. E' la Commissione la guardiana dei Trattati e abbiamo tutti visto il dibattito al Parlamento europeo in cui la presidente Ursula von der Leyen ha esposto le tre opzioni che la Commissione ha", ha chiarito una fonte Ue."Parleremo di tre argomenti, Polonia, energia e immigrazione. Sulla Polonia è necessario il confronto con i leader quando i valori Ue sono messi in discussione", ha ribadito la presidenteprima del Consiglio Ue."Vi è una parte non negoziabile del nostro contratto europeo: i nostri valori di democrazia, libertà e stato di diritto", ha dichiarato il presidente delParlamento europeo,, durante un intervento in vista del Consiglio europeo.In merito alla questione sulla crisi dello stato di diritto in Polonia e la supremazia del diritto europeo, Sassoli ha aggiunto che "l'Unione europea non è mai stata messa in discussione in modo così radicale". In qualità di rappresentante del Parlamento, Sassoli ha ribadito che "le leggi europee in vigore sono state scritte dalla Polonia insieme a tutti noi, le abbiamo fatte insieme e quindi in nessun modo si può parlare di regole imposte dall'Unione Europea. Quest'ultima è fondata sul rispetto da parte di tutti di valori fondamentali e di regole condivise, che tutti abbiamo volontariamente accettato di condividere".La cancelliera tedescaesce di scena con un invito al dialogo: "Una valanga di cause legali alla Corte di giustizia europea non è la soluzione al problema dello stato di diritto" nell'unione europea, ha detto Merkel riferendosi allo scontro in atto tra Bruxelles e la Polonia prima dell'inizio del vertice dei leader Ue.La questione, ha osservato Merkel, è "come i singoli stati membri immaginano che sia l'Unione europea, sempre più integrata" oppure fatta da "più stati nazionali", e "questo non è certamente solo un problema tra la Polonia e la Ue". Secondo la cancelliera, la conferenza sul futuro dell'Europa è "un buon luogo" per discuterne.Il premier polacco,, in conflitto con Bruxelles sull'indipendenza della giustizia e il primato del diritto europeo, si è detto "pronto al dialogo" respingendo però "la pressione del ricatto"."Non agiremo sotto la pressione del ricatto (ma) siamo pronti al dialogo. Discuteremo ovviamente di come risolvere le attuali controversie", ha dichiarato Morawiecki al suo arrivo al vertice europeo in corso a Bruxelles."Difficile vedere come una nuova importante somma di denaro, come quella del Next Generation Eu, possa essere messa a disposizione della Polonia quando questa questione non è stata ancora sistemata", ha dichiarato il premier olandese,, al suo arrivo al Consiglio europeo. "Penso che anche il Consiglio ha un ruolo, possiamo continuare a lavoro sull'articolo 7, che è la nostra strada per affrontare la questione", ha aggiunto. "Nel frattempo la Commissione deve muoversi per fare sì che sia garantita l'indipendenza della magistratura in Polonia", ha ribadito Rutte."Il fatto è molto chiaro: il primato del diritto Ue non c'è proprio nel trattato, è una questione sulle competenze. Quello che succede è che le Istituzioni europee aggirano il diritto nazionale e modificano il trattato senza nessuna legittimità per farlo", ha dichiarato il premier ungherse,, al suo arrivo a Bruxelles. "La Polonia ha ragione: su competenze non trasferite all'Ue, la legge nazionale ha il primato, non c'è dubbio", ha aggiunto Orban.