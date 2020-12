Domani il giuramento al Quirinale Consulta: Maria Rosaria San Giorgio eletta giudice costituzionale Venerdì mattina la camera di consiglio per l'elezione del nuovo presidente

E' Maria Rosaria San Giorgio la nuova giudice costituzionale eletta dai magistrati della Cassazione. Con l'elezione di San Giorgio, ex togata di Unicost al Csm e presidente di una delle sezioni civili della Suprema Corte, diventano 4 le giudici donna alla Corte Costituzionale.Lo spoglio dei voti nell'Aula Magna del 'Palazzaccio' di Roma ha decretato che su 325 voti espressi al ballottaggio, San Giorgio ne ha ottenuti 186, mentre 133 sono stati quelli a favore dell'altro candidato, Giorgio Fidelbo, presidente della sesta sezione penale della Cassazione (fu presidente anche del collegio che, nell'ottobre 2019, emise la sentenza del processo 'Mondo di mezzo'). Quattro, invece, le schede bianche, due quelle nulle.San Giorgio dovrà ora essere collocata fuori ruolo dal Csm, prima di giurare domani al Quirinale. A Palazzo della Consulta prenderà parte venerdì mattina alla camera di consiglio per l'elezione del nuovo presidente.La nuova giudice è stata eletta dalle toghe di Cassazione in sostituzione di Mario Rosario Morelli, il presidente della Corte Costituzionale che sabato scorso ha terminato il suo mandato.Nata a Napoli nel 1952, San Giorgio è entrata in magistratura nel 1981: ha svolto funzioni di pm e, successivamente, è stata fuori ruolo presso la Corte costituzionale in qualità di assistente di studio. Dal 1998 è stata in servizio alla Corte di cassazione, prima all'ufficio del Ruolo e del Massimario, poi alle sezioni civili. Eletta togata al Csm per i giudici di legittimità nella consiliatura tra il 2014 e il 2018, è poi rientrata in ruolo alla Suprema Corte, dove è stata presidente di sezione e componente delle sezioni unite civili.Venerdì 18 dicembre, alle 10,30, la Corte costituzionale si riunirà in camera di consiglio per eleggere il suo Presidente, in sostituzione di Mario Rosario Morelli, il cui mandato è scaduto il 12 dicembre scorso. Il successore dovrebbe essere il vice presidente più anziano, Giancarlo Coraggio. Alla votazione parteciperà anche la neoeletta giudice della Corte di cassazione Maria Rosaria San Giorgio, previa convalida dei titoli da parte della Consulta e giuramento al Quirinale nella giornata di domani, 17 dicembre. Il 18 dicembre, subito dopo l’elezione, il nuovo presidente della Corte costituzionale incontrerà come di consueto i giornalisti. La conferenza stampa si terrà nella Sala conferenze al quinto piano di Palazzo della Consulta alle 11,30