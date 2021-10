Amministrative 2021 Conte: "I dati non possono compromettere il nuovo corso del Movimento 5 stelle" Mai con la destra, ma sui ballottaggi valuteremo

"Il nuovo corso si è insediato poco prima del deposito delle liste e non ha potuto dispiegare in pieno le potenzialità, ma i dati esprimono in pieno la potenza e la possibilità di lavorare insieme con le altre forze progressiste. I dati di Napoli e Bologna sono importanti, su Roma aspetterei perché c'è da fare una valutazione con prudenza.Torino ci mostra di essere la terza forza. Anche i passaggi che non sono in linea con le nostre ambizioni non possono compromettere il nuovo corso. Il M5s ha scarso radicamento, per questo abbiamo iniziato a dialogare con i cittadini sul territorio, questa è la strada per proposte politiche sempre più rispondenti alle esigenze dei territori".Così il presidente del M5S, Giuseppe Conte, commentando il voto delle amministrative.Per quanto riguarda il secondo turno, Conte annuncia: "Valuteremo sui ballottaggi se ci sono le condizioni per continuare un dialogo" con gli alleati. "Non vogliamo dare l'impressione di essere irrispettosi nei confronti dei cittadini: non c'è un pacchetto di voti che spostiamo a destra e a manca a seconda della convenienza. Sicuramente non possiamo convergere col centrodestra", dice il leader pentastellato."Le proiezioni confermano l'enorme potenzialità del nuovo corso e la prospettiva politica seria di lavorare assieme alle forze progressiste, Pd ma anche le altre forze. I dati di Napoli e Bologna sono politicamente molto importanti, se dovessero confermarsi queste proiezioni, che mi sembrano molto indirizzate, dovremo già fare i complimenti ai candidati". Lo ha dichiarato il leader del M5s, Giuseppe Conte, al Tg1."Manfredi e Lepore sono due candidati che abbiamo appoggiato convintamente", ha aggiunto, notando che "a Torino le proiezioni segnalano il M5s come la terza forza". "Anche i passaggi non in linea con le nostre ambizioni non possono compromettere il nuovo corso", ha chiarito l'ex premier.