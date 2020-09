Referendum Conte: "Auspicio è che ci sia partecipazione cittadini" "Ho votato in scienza e coscienza. Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica" ha spiegato il premier all'uscita dal seggio

"Ho votato in scienza e coscienza. Ogni votazione è espressione di una partecipazione democratica, quindi c'è sempre l'auspicio che ci sia la partecipazione dei cittadini". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intercettato dai cronisti e giornalisti all'uscita del suo seggio elettorale, a Roma, dopo aver votato per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.Conte ha votato ad ora di pranzo. E' giunto da solo a piedi al seggio. Ha salutato i cronisti che lo attendevano all'entrata ed è entrato nella scuola. Al seggio ha salutato il presidente, gli scrutatori e la piccola folla di fotografi che lo attendevano. Quindi, è andato via sempre a piedi.