Coronavirus Conte: "Confido che Rt scenda sotto 1,7. Oggi decisione sulle regioni" Il premier: un miglioramento nella curva ci incoraggerebbe. La scuola non è focolaio di contagi. Attesa nel pomeriggio la decisione sulle nuove regioni rosse e arancioni

"Oggi, venerdì, ci sarà un aggiornamento dei dati della curva. C'è una cabina di regia, oggi indicherà quali regioni cambieranno. Speranza accoglierà queste indicazioni", ha detto il premier Conte. "Confido che il tasso Rt si abbassi da 1,7: vorrebbe dire che saremo incoraggiati ad andare avanti su questa strada", ha aggiunto."Natale non è solo shopping, fare regali. Natale, a prescindere dalla fede religiosa, è senz'altro anche un momento di raccoglimento spirituale e farlo con tante persone non viene bene", ha detto ancora il premier parlando a a 'Futura: lavoro, ambiente, innovazione', la tre giorni della Cgil. A Natale solo in compagnia del "nucleo familiare più stretto" aveva chiesto anche il ministro Francesco Boccia."Dobbiamo essere franchi sulla scuola, la ricerca e i dati dicono che non sono focolai di diffusione dei contagi. Noi cerchiamo di analizzare i dati, abbiamo un approccio pragmatico. C'è un valore della didattica in presenza", dove la "relazione interpersonale è fondamentale", anche per questo "abbiamo dato un segnale nelle zone rosse", dove il governo ha lasciato andare sui banchi i ragazzi della "prima media, che non si conoscono, i professori non conoscevano nemmeno i loro nomi: mandarli a casa sarebbe stata una grossa perdita. Cerchiamo di mantenere questo presidio. Quel che avviene prima e dopo" il suono della campanella "può costituire dei focolai, ecco perché le regole sono fondamentali, però l'esperienza empirica dimostra che i nostri ragazzi rispettano molto le regole", ha detto ancora Conte, in video conferenza."Su eventuali errori o manchevolezze" nel fronteggiare l'emergenza Covid "c'è anche una scarsa incisività su lato della medicina territoriale, ma dobbiamo anche riconoscere che venivamo da scelte diverse, portate avanti negli anni, ed è difficile invertire una tendenza in piena emergenza. Sappiamo che dobbiamo rafforzare la medicina territoriale, con il ministro Speranza ci diciamo che è un errore che non può essere ripetuto e che occorre rilanciarne e rafforzarne il ruolo", ha detto ancota il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in video collegamento all'evento Cgil."Un segnale - rivendica il premier - lo stiamo dando. Rinnovando i contratti dei medici di medicina generale e dei pediatri di pubblica scelta abbiamo previsto 30 milioni in più per coinvolgerli nell'emergenza. Stiamo soffrendo, è chiaro, quando c'è un positivo spesso, non essendoci un rapporto col medico di base, si va subito in ospedale e a quel punto si grava sulla struttura ospedaliera con positivi che potrebbero essere trattati a casa dai medici. Ma è una tendenza", quella di investire poco sulla medicina del territorio, "che è andata avanti per anni, ora è difficile invertire la rotta".Intanto, la Campania annuncia zone rosse nelle città ad alto rischio, mentre il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sostiene che la situazione è "fuori controllo", mentre il commissario Domenico Arcuri parla di primi vaccini in Italia a fine gennaio, ma non subito per tutti.