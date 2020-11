Il presidente del Consiglio sulla pandemia Conte: domani mi aspetto Rt all'1 e regioni da rosse a arancioni Che la curva del contagio si stia abbassando deriva dal "senso di responsabilità della stragrande maggioranza degli italiani", dice il premier. Poi: bel segnale il voto sullo scostamento di bilancio

"Domani è una giornata importante. Mi aspetto un Rt nazionale all'1, sarebbe un segnale importante, e che molte regioni che sono rosse diventino arancioni o gialle. Questo significherebbe misure meno restrittive per i cittadini". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un'intervista al Tg5.Che la curva del contagio si stia abbassando deriva dal "senso di responsabilità della stragrande maggioranza degli italiani: ancora una volta, pur in mesi difficili, stanno rispettando le regole e stanno dando ancora una volta una grande prova di responsabilità. In più il governo ha adottato un sistema di monitoraggio che sta funzionando, con misure chirurgiche ancor più circoscritte"."E' necessario fare ancora sacrifici, non possiamo abbassare la guardia, sarà un Natale diverso, ma non possiamo ritrovarci con alto numero di decessi e con un nuovo stress sulle strutture sanitarie," ha detto Conte."Oggi è stato dato un bel segnale, un segnale importante: oggi la politica nel suo complesso ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale". Così Giuseppe Conte, in merito alla votazione sullo scostamento di bilancio che ha avuto il sì anche delle opposizioni. "Oggi - aggiunge - non ha rischiato Conte perché le forze di maggioranza sono ben coese e salde e non ha rischiato neanche il Cavaliere Berlusconi, a cui bisogna riconoscere il merito di aver sempre avuto con Forza Italia questa apertura al dialogo, questo approccio costruttivo, e il fatto che anche le altre forze di opposizione abbiano convenuto su questa posizione è un segnale bello per tutto il Paese". "Auspico che questo dialogo continui - aggiunge Conte - se ci fosse questo contributo critico pur nel rispetto dei ruoli sarebbe un bene per tutto il Paese specialmente in questo momento così drammatico".