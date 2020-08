A Ceglie Messapica in Puglia ​Coronavirus, Conte: Italia modello. Nostra forza responsabilità

"Il bilancio personale preferisco farlo alla fine, vorrei aspettare di uscire dalla pandemia e poi trarre le conclusioni. Il bilancio sull'Italia però lo stanno facendo anche all'estero, su diversi quotidiani, e mi sembra che sia un bilancio positivo: si analizza il modello italiano e lo si propone, ed è motivo di grande orgoglio e se il bilancio è positivo è merito di tutti voi, i risultati sono stati raggiunti tutti insieme con sacrificio ma se possiamo essere visti come modello per altri paesi è positivo, ma dobbiamo ancora essere vigili e accorti".Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Ceglie Messapica in Puglia, ospite della kermesse 'La Piazza', organizzata da Affaritaliani.it, con l'intervista del direttore Angelo Maria Perrino."Sono state settimane e mesi difficili, fare le valutazioni di tutte le implicazioni, ma devo dire la verità che abbiamo lavorato sempre con metodo, responsabilità e coscienza ed è stata la nostra forza", ha aggiunto rispondendo alla domanda sul tracciare un bilancio sulla pandemia in Italia."Di fronte a una pandemia, a un nemico invisibile e sconosciuto, era normale che tutti i virologi o gli epidemiologici avessero un'indicazione. Ho sempre detto che avremmo lavorato fianco a fianco con gli scienziati, non ho mai detto che il governo avrebbe ceduto il suo compito agli scienziati" ha detto inoltre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Non ho mai detto che avremmo seguito alla lettera le indicazioni degli scienziati, ma che le decisioni avrebbero avuto queste come base", aggiunge."Consentiremo la pubblicazione di tutto, non abbiamo nulla da nascondere" ha annunciato Conte, in merito ai verbali del Cts. "Non ho posto alcun segreto di Stato. A distanza di tempo è giusto che siano resi pubblici."Il lockdown ha messo in sicurezza il Paese e sono orgoglioso di averlo fatto". Così il Premier Giuseppe Conte."Non credo di aver perso tempo, non c'è stato nessun ritardo" nel decidere sull'emergenza coronavirus, in particolare vista la situazione a Nembro e Alzano e nel nord Italia. Lo ha detto Giuseppe Conte, ripercorrendo i giorni concitati dei primi di marzo."Che io abbia mentito ai Pm su Alzano e Nembro è una sonora sciocchezza" ha detto Giuseppe Conte. "Io sto ai fatti. A noi il 5 (marzo, ndr) sembrava già che la curva del contagio stesse scappando di mano. Il ministro Speranza in quel momento chiese ragioni di una misura solo per quei due Comuni. Ne nasce un parere del 5 sera, tardi. La notte io Speranza ci riuniamo e predisponiamo tutto per la cintura rossa su Alzano e Nembro. La mattina dopo in Protezione Civile mi precipito a parlare vis a vis con gli esperti e allora propongo questa soluzione più radicale: perché sono ad Alzano e Nembro? Forse dovevamo pensare ad una misura più radicale, convengono con questa proposta e il giorno 7 ci consegnano un verbale che opta per questa scelta. La notte del 7 emetto un Dpcm per una zona rossa in tutta la Lombardia, e non credo di aver perso tempo", aggiunge. .Cosa dobbiamo attenderci in autunno sul fronte coronavirus? "Non abbiamo una 'intelligence', le informazioni che abbiamo le condividiamo" dice il presidente del Consiglio. "Non abbiamo la palla di vetro per prevedere nuove ondate, non ce l'hanno nemmeno gli scienziati", aggiunge."Credo nei prossimi mesi" potrebbe essere pronto il vaccino, ma "non ritengo debba essere obbligatorio, ma deve essere messo a disposizione di tutta la popolazione" ha infine dichiarato Conte parlando del vaccino contro il Covid-19.