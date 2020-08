​Controesodo, rallentamenti e code per aumento traffico

Immagine di repertorio

Condividi

Situazione del traffico in continuo aggiornamento, con rallentamenti e code improvvise per il traffico intenso e incidenti di scarso rilievo quanto a conseguenze sulle persone, ma con riflessi importanti sulla fluidità della circolazione. Lo segnala Viabilità Italia.Ancora attiva fino alle ore 22.00 la limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore alle 7,5t, ad esclusione dei trasporti autorizzati e di quelli diretti o provenienti dall'estero.Le criticità maggiori sono registrate nelle seguenti località:A1: code a tratti tra Terre di Canossa-Campegine e bivio A1/A15, in direzione Milano, per lavori;A1: code a tratti tra Valdichiana e Bivio A1-Variante, con maggiori disagi nel nodo di Firenze, e 3 km di coda tra Magliano Sabina e Orte, per incidente, in direzione Bologna;A1: coda di 1 km tra Capua e Caianello, in direzione nord, per lavori;A30: coda di 2 km alla barriera di Salerno, in direzione Napoli, per il traffico intenso;A16: coda di 3 km tra Vallata e Grottaminarda, in direzione di Napoli, per lavori; più ad est, coda di 1 km tra Lacedonia e Vallata per riduzione di carreggiata;A12: coda di 2 km tra Genova est e bivio A12/A7, verso ovest, per lavori; code a tratti tra gli svincoli di Viareggio e La Spezia, per traffico intenso, sempre in direzione ovest, versoGenova;A26: traffico rallentato con code a tratti tra bivio A26/A10 e Masone, in direzione nord, per traffico intenso;A10: coda di 2 km per traffico intenso tra Pietra Ligure e Figlino, in direzione di Savona;A6: coda di 3 km tra Savona e Altare, a causa di un cantiere, in direzione di Torino;A15: traffico molto intenso con code a tratti per 3 km verso Parma e l'innesto con la A1;A14: code a tratti in direzione di Bologna, verso nord, tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la A1, tra Cesena nord ed Imola e tra Vasto nord e Porto Sant'Elpidio, per trafficointenso; code sulla A14dir tra Ravenna e l'innesto sulla A14 per traffico intenso;A22: coda di 4 chilometri a Carpi per l'immissione sull'A1, in direzione Modena, per il traffico intenso; nella medesima direzione rallentamenti per traffico intenso tra Bolzano sud edAffi; in direzione opposta, verso il Brennero, traffico rallentato con code a tratti tra Rovereto sud e Trento nord.