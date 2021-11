Riunione plenaria Cop26, Sharma: "È il momento della verità. Bozza equilibrata" I delegati dei circa 200 Paesi partecipanti sono chiamati a esprimere la loro opinione sulla terza bozza di accordo. Timmermans (Ue): "Vi imploro, accettate questo testo". Cina chiede "piccoli aggiustamenti". Paesi in via di sviluppo chiedono fondi

Il presidente della conferenza sul clima Cop26, Alok Sharma, aprendo la riunione plenaria, ha lanciato un appello ai delegati presenti a Glasgow ad accettare la bozza della dichiarazione osservando che è "equilibrata" e che è un passo avanti "per tutti". "Tutti hanno potuto esprimersi e mi auguro che i miei colleghi apprezzeranno quello che è stato messo sul tavolo", ha affermato Sharma. "La mia intenzione è che chiudiamo questa Cop oggi pomeriggio", ha aggiunto.Nella bozza finale della conferenza Cop26 "c'è un consenso che è mancato per troppo tempo", ha detto. "Questo è il momento della verità per il Pianeta, il mondo ci vuole audaci", ha detto Sharma, "sottolineando che il testo messo a punto è il risultato di un processo "trasparente, inclusivo", fondato sull'ascolto."Sentendo gli interventi precedenti dei paesi meno sviluppati, mi domando se non rischiamo di inciampare negli ultimi metri di questa maratona.Io capisco tutto quello che dicono i paesi in via di sviluppo, che vogliono più finanze. Ma non uccidete questo momento. Il testo riflette bene il rispetto che la presidenza della Cop ha avuto per tutti i paesi. Vi imploro, accogliete questo testo, che porta speranza ai nostri figli e nipoti. Non ci perdoneranno se falliamo oggi". È l'appello del vicepresidente della Commissione europea.La Cina "non vuole riaprire il testo della bozza di documento finale" della Cop26, che considera "migliorata" rispetto alle versioni precedenti, ma chiede "piccoli aggiustamenti" ed è "pronta a lavorare per proposte costruttive che portino a un testo equilibrato, pragmatico e robusto", ha detto il rappresentante cinese durante la plenaria.Il ministro dell'Ambiente dell'India, Bhupender Yadav, ha provato a bloccare gli sforzi per includere i riferimenti a una transizione dal carbone e dai combustibili fossili nell'accordo proposto alla conferenza Onu sul clima, la Cop26 di Glasgow. Yadav ha detto ai negoziatori che non c'è consenso su questioni chiave e ha attribuito la responsabilità del riscaldamento globale a "stili di vita non sostenibili e pattern di consumo che comportano sprechi" nei Paesi ricchi. I Paesi in via di sviluppo, a suo parere "hanno diritto all'uso responsabile di combustibili fossili"."Alcune richieste del gruppo G77 + Cina e Aosis su perdite e danni non ci sono nella bozza di documento finale presentata oggi. Sono cose alle quali non possiamo rinunciare, e per questo abbiamo espresso il nostro disappunto. Per questo imploriamo i colleghi di fare passi verso di noi". Lo ha detto alla plenaria della Cop26 di Glasgow la rappresentante di Antigua e Barbuda, parlando a nome dei paesi dei gruppi Aosis e G77 + Cina.Nella bozza di documento finale della Cop26 "il problema più grande per l'Africa è la mancanza di fondi per l'adattamento al cambiamento climatico e per i danni e le perdite. Non possiamo tornare in Africa senza un affidabile pacchetto per l'adattamento". Lo ha detto il rappresentante del Gabon alla plenaria della Cop26.Chiede maggiori finanziamenti anche il rappresentante di Bolivia: "Vediamo i paesi ricchi che rifiutano di dare finanziamenti ai paesi in via di sviluppo per l'adattamento, le perdite e danni e le ambizioni di crescita. Abbiamo bisogno di maggiori impegni dei paesi sviluppati a fornire fondi ai paesi in via di sviluppo".La Cop26 di Glasgow doveva chiudere ieri, ma non è stato possibile trovare un accordo fra gli stati su alcuni punti spinosi, e i lavori sono stati aggiornati a oggi. La plenaria avrebbe dovuto iniziare a mezzogiorno, ma si è aperta con due ore e mezza di ritardo con i delegati che si sono riuniti prima per discutere i punti più critici, in particolare l'assenza di un meccanismo specifico per compensare "perdite e danni" causati dai cambiamenti climatici, chiesto dai Paesi più poveri.