35 milioni sul piatto Intesa Sanpaolo e Unicredit guidano cordata per salvare Ferrarini Nuova proposta in Tribunale insieme a Bonterre, Opas e Hp

Intesa Sanpaolo e Unicredit hanno depositato al tribunale di Reggio Emilia una nuova proposta di concordato per il salvataggio e rilancio della Ferrarini.La proposta vede come partner industriali il Gruppo Bonterre - Grandi Salumifici Italiani (player di riferimento del mercato italiano ed europeo dei salumi di qualità, formaggio Parmigiano-Reggiano, snack e di piatti pronti), Opas (la più grande organizzazione di prodotto tra allevatori di suini in Italia) e Hp Srl (società attiva nel sostegno e nell'innovazione dell'agrifood).La cordata, si legge in una nota, "metterà a disposizione dell'operazione capacità imprenditoriali e apporti di capitale a cui si unisce il sostegno finanziario di Intesa Sanpaolo con un ammontare di 35 milioni di euro disponibile per la durata del Piano Industriale presentato".