Google, dall'Antitrust sudcoreano multa da 177 milioni di dollari Abuso di posizione dominante per il sistema operativo Android

L'Antitrust sudcoreano, Ftc, ha annunciato una multa di 207,4 miliardi di won (177 milioni di dollari) contro Google perdi mercato in relazione ai sistemi operativi mobili per smartphone, tablet e smartwatch.La multa, la nona più elevata che la Ftc abbia mai imposto, potrebbe essere anche più alta: Kim Min-jeong, alto funzionario della Ftc, ha dichiarato che l'importo è provvisorio, calcolato in base alle entrate generate da Google in Corea del Sud dal 2011 all'aprile di quest'anno.Il sistema operativo di Google detiene una larga fetta di mercato in tutto il mondo così come in Corea del Sud, Paese tra l'altro produttore dello smartphone numero uno di vendite al mondo, Samsung. Secondo l'Antitrust, Google avrebbe impedito ai produttori di smartphone, proprio come Samsung, di utilizzare un sistema operativo diverso da Android.Joh Sung-wook, presidente della Commissione per il commercio equo e solidale della Corea del Sud, afferma che Google ostacola la concorrenza fin dal 2011, obbligando i propri partner a firmare accordi "anti-frammentazione". Così avrebbe impedito ai produttori di installare versioni modificate dei sistemi operativi di Google su dispositivi come smartphone e smartwatch, consentendo a Mountain View di consolidare la leadership nel mercati di software e app per dispositivi mobili.