Corea del Sud: torna libero il leader di Samsung, condannato per corruzione Uno scandalo che aveva fatto cadere il governo

Lee Jae-yong, vicepresidente ed erede della famiglia, verrà scarcerato e posto in libertà vigilata, ha reso noto il ministro della Giustizia sudcoreano, Park Beom-kye.Lee sarà tra gli 810 detenuti che verranno rilasciati alle 10 del mattino del 13 agosto, a pochi giorni dalle celebrazioni dell'indipendenza del Paese, il 15 agosto, momento dell'anno in cui tradizionalmente viene concessa lao la grazia presidenziale ad alcuni detenuti.Il ministro della Giustizia, citato dall'agenzia sudcoreana Yonhap, ha dichiarato di avere tenuto in considerazione "la situazione economica del Paese e le condizioni dell'economia globale nel pieno della prolungata pandemia di Covid-19", oltre ad altri fattori di carattere sociale e riguardanti la condotta del prigioniero, condannato a due anni e mezzo di carcere pere altri reati in connessione con lo scandalo che ha travolto la, destituita per impeachment e poi condannata a 25 anni di carcere.La sua scarcerazione ha incontrato l'opposizione dei gruppi civici sudcoreani e accoglie le richieste dell'associazione di imprenditori e industriali sud-coreani Il leader Samsung è il 188esimo uomo più ricco al mondo nella classifica di Forbes, con un patrimonio stimato in 12,4 miliardi di dollari.