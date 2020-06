L'emergenza Covid in Italia Coronavirus: trend in calo degli attualmente positivi (-1.340), 34 decessi, +1.516 guariti In 8 regioni non ci sono stati incrementi di casi rispetto al giorno precedente: Campania, Puglia, Trento, Bolzano, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata

Confermato trend in calo degli attualmente positiviIl totale delle persone che hanno contratto il virus è di 237.500, con un incremento rispetto a ieri di 210 nuovi casi, il 68% dei quali in Lombardia.Il numero totale di attualmente positivi è di 24.569, con una decrescita di 1.340 assistiti nelle ultime 24 ore.Tra gli attualmente positivi, 177 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 30 pazienti rispetto a ieri.3.301 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 188 pazienti nell'ultima giornata.21.091 22.213 persone (-1.122 in 24 ore), pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 34 e portano il totale a 34.405. Si registrano 9 decessi in Lombardia, 6 in Piemonte, 2 in Emilia Romagna, 4 in Veneto, 3 in Toscana, 4 in Liguria, 3 nel Lazio, 1 nelle Marche, 1 in Puglia, 1 in Abruzzo.Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 178.526 77.010, con un incremento di 1.516 persone rispetto a ieri.I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 46.882 per un totale complessivo di 4.695.707.In 8 regioni non ci sono stati incrementi di casi rispetto al giorno precedente: Campania, Puglia, Trento, Bolzano, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.Non si sono registrati decessi in Campania, Trento, Sicilia, Friuli, Bolzano, Umbria, Sardegna, Valle d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.233 in Lombardia, 2.450 in Piemonte, 1.405 in Emilia-Romagna, 718 in Veneto, 463 in Toscana, 242 in Liguria, 1.129 nel Lazio, 601 nelle Marche, 273 in Campania, 353 in Puglia, 64 nella Provincia autonoma di Trento, 806 in Sicilia, 99 in Friuli Venezia Giulia, 468 in Abruzzo, 93 nella Provincia autonoma di Bolzano, 18 in Umbria, 33 in Sardegna, 10 in Valle d’Aosta, 36 in Calabria, 65 in Molise e 10 in Basilicata.Sono 92.060 i casi totali (+143). Nella giornata di ieri si registrano 9 deceduti che portano il totale a 16.466 dall'inizio dell'epidemia. I dimessi/guariti salgono a 60.361 (+877), Gli attualmente positivi sono 15.233 (-743) di cui 1-902 ricoverati con sintomi (-116), 69 in terapia intensiva (-25) e 13.262 in isolamento domiciliare (-602). Nella giornata di ieri sono stati effettuati 7.44 tamponi contro i 6.637 del giorno prima per un totale di 906.322 tamponi dall'inizio dell'epidemia.