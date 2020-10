L'emergenza Covid-19 in Italia Coronavirus: 31.084 nuovi casi e 199 morti nelle ultime 24 ore Record anche di tamponi effettuati: 215.085. L'Istituo superiore di Sanità: andiamo verso scenario 4, rapido peggioramento dell'epidemia

Non si arresta la salita della curva dei contagi da Coronavirus in Italia. Sono 31.084 i nuovi casi e 199 i morti nelle ultime 24 ore. Record anche di tamponi effettuati: 215.085. Ieri l'incremento di casi era stato di 26.831, i morti erano stati 217 e 201.452 i tamponi.L'epidemia in Italia è in "rapido peggioramento" e ancora compatibile con uno scenario di tipo 3 ma in evoluzione verso uno scenario di tipo 4. Si segnala che in alcune Regioni italiane la velocità di trasmissione è già compatibile con uno scenario 4 con rischio di tenuta dei servizi sanitari nel breve periodo. Si conferma pertanto una situazione "complessivamente e diffusamente molto grave sul territorio nazionale con rischio di criticità importanti a breve termine in numerose Regioni/PA italiane". Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute.Sono 11 le regioni classificate a rischio elevato di una trasmissione non controllata di SARSCoV-2 e 4 regioni (Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte) più la provincia di Bolzano sono nello scenario 4. Delle 11 regioni, 5 sono considerate a rischio alto a titolo precauzionale ma il dato non è attendibile perché la sorveglianza è insufficiente al momento della valutazione. Altre 8 Regioni e Province autonome sono classificate a rischio moderato con una probabilità elevata di progredire a rischio alto nel prossimo mese. Quelle a rischio alto sono l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, la Sicilia, la Toscana, la Valle d'Aosta e il Veneto.