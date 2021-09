Coronavirus

2021/09/12 16:22

I dati del ministero della Salute Coronavirus: 4.664 nuovi contagi e 34 decessi nelle ultime 24 ore in Italia Sale leggermente il tasso di positività, oggi all'1,7% dall'1,55% di ieri. In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva: +12

Il report dell'Iss: negli over 80 vaccinati il rischio morte è di 15 volte inferiore Condividi La situazione aggiornata in Italia e nel mondo



Calano ancora i contagi giornalieri e le vittime del Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4.664 nuovi casi e 34 decessi.



Sale tuttavia leggermente il tasso di positività, oggi all'1,7% con 267.358 tamponi.



Ieri i nuovi casi erano stati 5.193, i decessi 57. Il tasso di positività era stato dell'1,55%.



In aumento anche i ricoveri in terapia intensiva: +12, che portano il totale delle persone presenti in rianimazione con Coronavirus a 559. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Scende invece il numero dei ricoverati con sintomi che sono 4.113 in totale, quattro in meno di ieri.



Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 4.606.413, i morti 129.919. I dimessi e i guariti sono invece 4.349.160, con un incremento di 4.922 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 127.334, con un calo di 292 casi nelle ultime 24 ore. Calano ancora i contagi giornalieri e le vittime del Covid 19 in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registratiSale tuttavia leggermentecon 267.358 tamponi.Ieri i nuovi casi erano stati 5.193, i decessi 57. Il tasso di positività era stato dell'1,55%.In aumento anche, che portano il totale delle persone presenti in rianimazione con Coronavirus a 559. E' quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Scende invece il numero deiche sonodi ieri.Dall'inizio della pandemia. I dimessi e i guariti sono invece 4.349.160, con un incremento di 4.922 rispetto a ieri, mentre, con un calo di 292 casi nelle ultime 24 ore.

Condividi