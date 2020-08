La pandemia Coronavirus, 47mila casi negli Usa in 24 ore. In Brasile oltre 100mila morti A livello globale i casi si stanno avvicinando ai 20 milioni, con oltre 730.000 decessi confermati

L'inarrestabile propagazione del nuovo coronavirus nel mondo, mentre si avvicina ai 20 milioni di casi accertati, ha tagliato in questo fine settimana ulteriori drammatici traguardi: il Brasile ha superato la quota delle centomila vittime (101.049), alle spalle soltanto degli Stati Uniti con 162.938, mentre sul fronte dei contagi proprio gli Usa hanno oltrepassato la soglia dei cinque milioni (5.044.864) registrando sul proprio territorio un quarto delle diagnosi di positività alla SARS-CoV-2 a livello planetario, e ancora il Brasile ha superato i tre milioni di diagnosi di positività. Alle spalle dei già Citati Stati Uniti e Brasile si trovano il Messico (52.298 morti), la Gran Bretagna (46.659), l'India (44.386), l'Italia (35.205), la Francia (30.327), la Spagna (28.503) e il Perù (21.072).Gli Stati Uniti hanno registrato circa 47mila casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. Secondo l'università americana ieri i nuovi contagi sono stati 46.935, un dato che porta il totale dall'inizio della pandemia a quota 5.044.864. Allo stesso tempo, i morti provocati dal virus sono stati 515: il bilancio complessivo delle vittime è salito così a quota 162.938.Il Brasile ha superato la tragica soglia psicologica dei 100mila morti per Covid-19. Cinque mesi dopo il primo caso registrato, il gigante sudamericano non mostra segni di regressione della malattia. La nazione di 210 milioni di persone ha segnalato una media di oltre mille morti giornalieri a causa della pandemia dalla fine di maggio. Il ministero della Salute ha riferito anche di un totale di 3.012.412 infezioni confermate.L'India ha registrato un record di 1.007 decessi nelle ultime 24 ore mentre le nuove infezioni da coronavirus sono aumentate di altri 62.064 casi. Il ministero della Salute afferma che lunedì le vittime totali hanno toccato quota 44.386. I casi positivi finora segnalati sono 2.215.074. Almeno 634.935 pazienti sono ancora in cura. - L'India ha registrato più di 60.000 casi di virus al giorno negli ultimi quattro giorni e più infezioni di qualsiasi altro paese al mondo per sei giorni consecutivi. Ha registrato una media di circa 50.000 nuovi casi al giorno da metà giugno. Le infezioni in India rimangono concentrate in 10 stati che contribuiscono quasi all'80% dei nuovi casi. L'India ha il terzo maggior numero di casi al mondo dopo Stati Uniti e Brasile. Ha il quinto numero di morti, ma il suo tasso di mortalità di circa il 2% è di gran lunga inferiore rispetto ai primi due paesi più colpiti.Lo Stato australiano del Victoria ha registrato altri 19 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto il dipartimento della Sanità locale, secondo quanto riporta la Cnn. Il dato porta il totale dei decessi nello Stato a quota 229. Sempre nelle ultime 24 ore, i nuovi casi sono stati 322,ovvero l'incremento giornaliero più basso dal 29 luglio scorso: il bilancio complessivo dei contagi in Victoria sale così a quota 14.981. A livello nazionale, secondo i dati della Johns Hopkins University, l'Australia registra 21.397 infezioni, inclusi 313 morti.Nuovo record di casi giornalieri di coronavirus per la Libia, che registra nelle ultime 24 ore altri 309 nuovi contagi portando a 5.541 il totale dei casi confermati nel Paese. Lo ha reso noto il Centro nazionale libico per il controllo delle malattie sulla propria pagina Facebook, precisando che i morti salgono a 120, i guariti a 710 e le persone attualmente positive a 4.711. Preoccupato per la situazione sanitaria, il governo di Tripoli ha disposto il lockdown totale per il weekend e quello parziale a partire da oggi per altri dieci giorni, insieme aduna serie di altre misure sanzionatorie per chi non rispetta le regole.