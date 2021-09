I dati del ministero della Salute Coronavirus: 5.193 nuovi contagi e 57 decessi nelle ultime 24 ore in Italia Il tasso di positività scende all'1,55%. Stabili le terapie intensive (-1), in calo i ricoverati nei reparti ordinari (-47)

Lieve calo dei contagi giornalieri e delle vittime da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia.. Lo rende noto il ministero della Salute.In diminuzione anche il. I tamponi effettuati sono stati oltre 333mila.Ieri si erano registrati 5.691 nuovi contagi e 62 decessi, con un indice di positività dell'1,96%.Prosegue la tendenza in discesa dell'infezione e oggi si registranoSononelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dai dati del ministero della Salute. Il totale dei guariti da inizio pandemia è di 4.344.238.Con quelli di oggi diventanodi Covid in Italia. Attualmente, 122.962 le persone in isolamento domiciliare.La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è ancora una volta la, seguita da