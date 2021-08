Vacanze e focolai Covid-19, 8 nuovi casi su 10 tra chi torna dalle isole. Sicilia da oggi in giallo, altre rischiano

Condividi

Mentre i nuovi casi di Covid sfiorano quota seimila e dalla mezzanotte di oggi la Sicilia è diventata "gialla", si cominciano a fare i conti con le vacanze appena terminate, volate via senza la potenziale catastrofe indicata dai modelli statistici, che indicavano il rischio di 30mila nuovi positivi giornalieri. La campagna vaccinale ha fatto la sua parte e anche il Green Pass ha fatto da scudo al virus in arrivo dall'estero.I numeri, oggi, sono lontani da quelli dello scorso anno, che aprirono l'autunno caldo della pandemia. Ma quel che appare chiaro, sulla base del tracciamento, è che 8 nuovi positivi su 10 arrivano dalle isole, soprattutto dalla Sicilia e dalla Sardegna. Non a caso le Regioni con i dati peggiori come copertura vaccinale della popolazione e come pressione sugli ospedali. Ma anche dalla Toscana. "Frutto del combinato disposto: pochi vaccini, pochi controlli" afferma l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.Ridotti invece, dopo che giugno aveva registrato decine di ragazzi italiani positivi e bloccati in Spagna, Grecia o Malta, i contagi arrivati dall’estero. Ha funzionato la barriera del Green Pass europeo. In Italia, invece, dove solo da domani per salire su un aereo, un treno o una nave sarà obbligatorio avere la certificazione verde, milioni di persone si sono spostate senza alcuna precauzione. C'è poi la denuncia di tanti medici di famiglia, secondo i quali sono stati tanti i contagi occultati da persone irresponsabili, risultate positive ai test fai da te in farmacia, che si sono poi rifiutate di ripetere il tampone ufficiale per paura di essere costretti alla quarantena e rovinarsi le ferie.La Lombardia (oggi con una circolazione bassissima del virus) prova per esempio a difendersi dai rientri dal sud disponendo tamponi gratuiti agli aeroporti di Milano e Bergamo per chi arriva dalla Sicilia. Il confronto dei numeri è impietoso: oltre 200 casi ogni 100.000 abitanti in Sicilia a fronte dei 35 della Lombardia, dove le percentuali di occupazione dei reparti ospedalieri si fermano al 5% per i ricoveri ordinari e al 3% per le intensive a fronte del 19% e del 12% della Sicilia.Tra le regioni virtuose che meglio hanno retto all'estate anche il Piemonte e il Lazio, dove i contagi sono aumentati negli ultimi giorni ma i numeri molto alti delle vaccinazioni hanno consentito di tenere la situazione sotto controllo. "Abbiamo 4 milioni di persone già immunizzate, raggiungeremo l’immunità a settembre — dice D’Amato — ma chi ritorna dalle vacanze deve subito andare a vaccinarsi e vaccinare i ragazzi. Siamo in tempo per la riapertura delle scuole in sicurezza. Evitiamo di affrontare in autunno la pandemia dei non vaccinati".