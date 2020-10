La pandemia negli Usa ​Così Trump bloccò le mascherine sui mezzi pubblici La proposta del Cdc non è stata neanche valutata dalla task force contro il covid guidata dal vicepresidente Mike Pence, nonostante il via libera del ministro della Sanità americano, scrive il Nyt. Balzo dei casi, più di 50.000 contagi in 24 ore

La Casa Bianca ha bloccato il mese scorso il tentativo delle autorità sanitarie di imporre l'obbligo della mascherina sui mezzi pubblici a livello nazionale. La proposta del Centers for Disease Control and Prevention non è stata neanche valutata dalla task force contro il coronavirus guidata dal vicepresidente Mike Pence, nonostante avesse ricevuto il via libera del ministro della Sanità americano, Alex Azar.

L'indiscrezione del New York Times mette ancor più in imbarazzo Trump, soprannominato da molti il 'Superspreader in Chief' dopo essere risultato positivo al Covid-19, che per mesi ha sottovalutato e minimizzato. E alimenta le critiche contro l'amministrazione per la sua gestione della pandemia.

L'emergenza coronavirus continua infatti a non dare tregua agli Stati Uniti. Solo nelle ultime 24 ore si sono registrati più di 50.000 nuovi casi che portano il totale a oltre 7,6 milioni, con un tragico bilancio di quasi 214.000 morti. Come in Europa, anche negli Usa il trend dei contagi è in rialzo con la riapertura delle scuole e delle università, complice anche la 'stanchezza da pandemia' che sta spingendo molti ad abbassare la guardia.

La bocciatura dell'obbligo di mascherina su aerei, treni, autobus e metropolitane, ma anche nelle stazioni, rappresenta un nuovo schiaffo della Casa Bianca al Centers for Disease andControl Prevention. Sempre lo scorso mese, infatti, l'amministrazione ha respinto la proposta degli esperti di bloccare le crociere fino alla metà di febbraio. Un piano che riscontrava la netta opposizione dell'industria del turismo della Florida, uno degli Stati chiave in vista del 3 novembre. A tutto questo si aggiunge 'l'interferenza' dei funzionari nominati da Trump al ministero della Sanità nel riscrivere le linee guida per la riapertura delle scuole e per i test, scavalcando gli esperti.

La Casa Bianca ha cercato di smorzare le polemiche sulle mascherine. "L'obbligo di indossarle o meno è una decisione che spetta agli Stati", spiegano dalla task force. Una giustificazione che però convince poco. La bocciatura - è la critica che viene mossa all'amministrazione dall'opposizione e da molti commentatori - dimostra ancora una volta come la Casa Bianca metta la politica al di sopra della salute degli americani e rifiuti le indicazioni della scienza.