Pfizer/Biontech Gran Bretagna, al via le vaccinazioni. E il mondo guarda

La prima vaccinata in Gran Bretagna, University Hospital, Coventry (Jacob King/Pool via AP)

Condividi

Margaret Keenan, una nonna britannica di 90 anni, è diventata la prima paziente al mondo a ricevere il vaccino Pfizer- BioNTech come parte della massiccia. "Mi sento così privilegiata a essere la prima persona a essere vaccinata contro il Covid-19, è il regalo di compleanno più atteso che avrei potuto sperare", ha detto la paziente che compirà 91 anni la prossima settimana. "Ciò significa che posso finalmente considerare di trascorrere del tempo con la mia famiglia e gli amici nel nuovo anno dopo essere stata sola per gran parte dell'anno", ha aggiunto.La priorità è per gli operatori sanitari che curano i pazienti affetti dal coronavirus, per gli ultraottantenni e per residenti e personale degli ospizi. Saranno usate le prime 800mila dosi del vaccino Pfizer/Biontech, che deve essere conservato a -80 gradi Celsius e può restare in frigoriferi normali solo gli ultimi cinque giorni prima dell'uso. Le prime somministrazioni vengono fatte in 50 ospedali.Il premierha inaugurato la campagna di vaccinazione di massa contro il Covid-19 nel Regno Unito assicurando, in un tweet, ai cittadini britannici che il siero "è sicuro" e che "sconfiggeremo insieme il virus". "In Scozia, Irlanda del Nord. Galles e Inghilterra le persone si stanno vaccinando per la prima volta e questo, gradualmente, farà un'enorme differenza". In un'intervista, il premier ha pero' invitato alla cautela perché il processo di immunizzazione sarà graduale e il lancio della vaccinazione "impiegherà del tempo". "Il virus sta ancora crescendo in alcune parti del Paese", ha ammesso, "per esempio a Londra. Abbiamo portato molto in basso la curva con le misure adottate a novembre, non possiamo permetterci di rilassarci ora", ha aggiunto.Il primo uomo ad essere vaccinato in Gran Bretagna si chiama William Shakespeare, 81enne di Warwickshire, nelle Midlands Occidentali. Anche Shakespeare è stato vaccinato all'University Hospital di Coventry, vicino Birmingham. Lo riferisce il Daily Mail. Joanna Sloan, una infermiera di Belfast, è stata la prima persona in Irlanda del Nord a ricevere il vaccino.= V-Day Gb: BioNTech, presto per dire se vaccino fermera' Covid =Siamo "felicissimi" per l'inizio del programma di vaccinazione di massa nel Regno Unito. Lo ha detto alla Bbc, elogiando la Gran Bretagna, che è stata "molto rapida nell'acquisto del vaccino sviluppato con Pfizer. Marret ha specificato che è "troppo presto per dire" se il vaccino fermerà la diffusione del coronavirus. Per stabilire questo, ha spiegato, ci vorranno mesi. Ma "quello che possiamo dire - ha aggiunto - è che con questo vaccino nel 95% non si hanno sintomi e si è protetti dai sintomi". "La nostra sperimentazione clinica ha dimostrato - ha aggiunto - che la maggior parte delle persone manifestano effetti collaterali transitori, mal di testa o affaticamento", "penso che questo sia un vaccino molto tollerato".Non è riuscito a trattenere le lacrimine il, che stamani si è commosso durante un'intervista in diretta tv mentre venivano mostrate le immagini della prima donna che veniva vaccinata contro il Covid-19 nel Regno Unito. "È stato un anno così duro per tutti e ora possiamo riprenderci le nostre vite", ha dichiarato Hancock, invitando la popolazione a continuare a rispettare le misure. Il ministro ha quindi auspicato che "diverse milioni" di persone ricevano il vaccino entro Natale, evidenziando la necessità che tutti "rispettino" le restrizioni.