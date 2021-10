I dati del ministero della Salute Coronavirus, 2.748 nuovi casi e 46 morti. Il tasso di positività è allo 0,8% 344.969 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore

Sono 2.748 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.023. Sono invece 46 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 30 di ieri.

344.969 i tamponi molecolari e antigenici. Ieri erano stati 271.566. Il tasso di positività è allo 0,8%, in calo rispetto all'1,1% di ieri.

I ricoverati con sintomi sono 2.692 (50 in meno di ieri), quelli in terapia intensiva 367 (16 in meno, con 16 ingressi del giorno, rispetto ai 17 di ieri).

La regione con il maggior numero di nuovi casi oggi è il Veneto (350); a seguire Lombardia (284), Sicilia (283), Campania (269) ed Emilia Romagna (267).

Il numero totale dei casi da inizio pandemia raggiunge quota 4.698.038. I guariti/dimessi sono 4.481.462 (3.325 in più rispetto a ieri), gli attualmente positivi 85.302 (624 in meno). In isolamento domiciliare figurano 82.243 positivi (558 in meno).