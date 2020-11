Il meccanismo di calcolo dei dati epidemici Iss: dati del monitoraggio sempre aggiornati, Rt affidabile anche se non tiene conto di asintomatici Il sistema di valutazione dei rischi tiene conto di ogni aspetto, spiega l'Istituto superiore di Sanità

I dati relativi al monitoraggio "sono aggiornati". E' quanto si rileva in alcune slide di spiegazione in merito al calcolo dei dati epidemici pubblicate sul sito dell'Istituto superiore di sanità. I dati sono costruiti tenendo conto dei tempi di incubazione del virus e gli indicatori utilizzati sono quelli più recenti di cui è possibile garantire l'affidabilità del dato. Ci sono poi calcoli che permettono di stimarne l'andamento e di ragionare sulla proiezione al periodo attuale.

Sistema di valutazione rischi considera ogni aspetto

Il sistema costruito per la valutazione del rischio epidemico non è troppo complesso, al contrario tiene conto di tutti gli aspetti legati all'epidemia e alla risposta dei sistemi sanitari. E' quanto si rileva in alcune slide di spiegazione in merito al calcolo dei dati epidemici pubblicate sul sito dell'Istituto superiore di sanità. La presenza di diversi indicatori, spiega l'Iss, "permette di limitare e controbilanciare gli effetti negativi dovuti al fatto che la pressione sui sistemi sanitari può avere qualche effetto negativo sulla completezza dei dati".

Tasso occupazione rianimazioni indicatore solido

Il tasso di occupazione delle terapie intensive e delle aree mediche è un indicatore solido, per questo non se ne descrive il flusso in entrata e uscita.

Rt affidabile anche se non tiene conto degli asintomatici

L'indice di trasmissibilità Rt è affidabile anche se non tiene conto degli asintomatici. Ciò permette di utilizzare un criterio"stabile e costante".