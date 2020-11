Ieri 13.554 nuovi casi e 249 decessi Laender Germania: a Natale massimo 10 persone. Stagione sciistica rimandata a dicembre

Dortmund, Germania (AP Photo/Martin Meissner)

Condividi

Gli Stati federati tedeschi hanno concordato su una proposta di, in relazione alla pandemia del coronavirus: nel periodo tra 23 dicembre e 1 gennaio saranno consentiti incontri tra persone di persone non appartenenti allo stesso nucleo abitativo, fino a un. È quanto emerge da unadei governatori, diffusa dall'agenzia tedesca Dpa e ripresa dai media locali. I governatori ne discuteranno domani con la cancelliera Angela Merkel.Inoltre, la bozza prevede che le persone rispettino una quarantena autoimposta a casa, se possibile, prima delle festività natalizie, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di contagi. "Questo può essere aiutato dalle vacanze scolastiche per il Natale, che possono essere anticipate al 19 dicembre", afferma la bozza di documento.A causa del lockdown soft varato contro la seconda ondata di coronavirus l'apertura della stagione sciistica in Germania, prevista per il 13 novembre, è stata rimandata a dicembre. Se nulla cambia negli ultimi giorni i primi impianti tra il primo e metà dicembre, riferisce l'Adac (Automobil club tedesco). A Feldberg nella Foresta nera, dove c'è il più grande impianto sciistico in Germania, sono pronte misure di tutela contro il coronavirus che prevedono in caso d inecessità un numero limitato di accesso alle piste con biglietti contingentati, obbligo di mascherina, distanze di sicurezza e dispenser di igienizzanti e cabine areate.La Germania ha registrato 13.554 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, secondo l'ultimo aggiornamento dell'Istituto per le malattie infettive Robert Koch. Il dato porta a 942.687 i contagi diagnosticati in totale nel Paese. I nuovi decessi legati al coronavirus sono stati 249, che aggiornano a 14.361 morti il bilancio complessivo delle morti.La Germania si sta preparando per il vaccino anticovid, e a Berlino si cercano oltre 1000 volontari, fra medici, sanitari e assistenti, che si dovranno attivare su questo fronte già nella seconda metà di dicembre. La capitale ha previsto 6 grandi centri, col piano di arrivare a somministrare 20 mila dosi al giorno di vaccino, appena questo sarà disponibile, per coprire 400 mila persone fra le categorie che avranno la priorità.