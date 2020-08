La lotta alla pandemia Coronavirus, l'​Oms: altri Paesi imparano dall'esperienza italiana

Condividi

"Grazie mille Roberto Speranza,ministro della Salute dell'Italia, per l'interessante telefonata e per il forte sostegno all'Oms. La tua leadership e umiltà è fonte di ispirazione per gli altri Paesi che stanno imparando e agendo sulla base dell'esperienza italiana". Lo afferma su Twitter il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus



Nella giornata di ieri si è svolto un incontro in videoconferenza a due tra il ministro Speranza ed il direttore generale dell'Oms durante il quale si è fatto il punto sulla situazione pandemica a livello italiano e internazionale.

Le misure adottate dall'Italia sono state portate a esempio anche per gli altri Paesi. Speranza ha sottolineato come "i mesi del Covid hanno dimostrato che solo unendo le energie si può vincere la battaglia contro il virus. Per questo è importante rendere più forti le organizzazioni internazionali a cominciare dall'Oms".