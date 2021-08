Covid-19, Orlando: favorevoli a riconsiderare quarantena come malattia

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando in una foto di archivio

Potrebbe presto tornare l'indennità di malattia per i lavoratori costretti alla quarantena peressere venuti a contratto con un ammalato di Covid. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Andrea Orlando che, parlando ieri alla Festa dell'Unità di Modena ha spiegato che prima "non c'erano tutte le risorse necessarie ma credo che siano maturatele condizioni perché si usino risorse che erano appostate da altre parti. Siamo sicuramente favorevoli al fatto che la quarantena sia considerata come malattia". Il ministro ha assicurato che se ne parlerà al prossimo Consiglio dei ministri: "Possiamo affrontare la questione e risolverla".