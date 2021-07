La pandemia Coronavirus. Superati i 4 milioni di morti nel mondo, Giappone imporrà stato d'emergenza a Tokyo

Nuova Delhi (AP Photo/Ishant Chauhan)

È stata superata la soglia dei quattro milioni di morti nel mondo per complicanze riconducibili al coronavirus. Lo ha detto la Johns Hopkins University, aggiornando il bilancio delle vittime a 4.000.929. Sono invece 185.029.960 le persone contagiate a livello globale.Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito dalla pandemia con 33.770.444 contagiati e 606.218 morti. Segue l'India con 30.663.665 positivi e 404.211 decessi. Superiore il numero dei morti in Brasile, 528.540, mentre i casi confermati dalle autorità sono 18.909.037.Il governo giapponese intende dichiarare lo stato di emergenza a Tokyo e tenerlo in vigore durante le Olimpiadi, mentre la capitale combatte contro una nuova ondata di contagi. La misura sarà annunciata oggi dal premier Yoshihide Suga e si teme che, con le misure imposte, ai Giochi non potranno assistere gli spettatori.Ieri a Tokyo sono stati registrati 920 nuovi casi di contagio, il dato più alto da maggio.