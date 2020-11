Coronavirus

2020/11/11 13:46

Via libera ad accordo Coronavirus: Ue autorizza contratto con Pfizer/BioNTech per dosi vaccino Acquisto iniziale di 200 milioni di dosi, più un'opzione per ulteriori 100 milioni di dosi, da fornire una volta che il vaccino abbia dimostrato di essere sicuro ed efficace

Condividi Come annunciato ieri, la Commissione Europea ha approvato un quarto contratto con le aziende farmaceutiche BioNTech e Pfizer, che prevede l'acquisto iniziale di 200 milioni di dosi per conto di tutti gli Stati membri dell'UE, più un'opzione per richiedere fino a ulteriori 100 milioni di dosi, da fornire una volta che il vaccino abbia dimostrato di essere sicuro ed efficace contro il Covid-19.



Gli Stati membri possono decidere di donare il vaccino ai Paesi a reddito medio e basso o di reindirizzarlo ad altri Paesi europei.



Secondo "lo scenario positivo" le prime dosi divaccino "potrebbero essere a disposizione tra fine 2020 e l'inizio del 2021". Lo ha detto Stella Kyriakides commissaria europea alla Salute. La politica cipriota ha comunque evitato di entrare nei dettagli dei tempi di distribuzione dal momento che "le circostanze sono in continua mutazione".

