Pfizer: si valuta vaccinazione annuale Covid come influenza Pfizer: verso ok vaccino bimbi 6 mesi-11 anni a inizi 2022

"La vaccinazione continuativa oltre il 2021 è fondamentale poiché Covid-19 continua a diffondersi rapidamente in tutta Europa e nel mondo: più di un anno dopo, continuiamo ad accresce le conoscere sulla Covid-19 e stiamo lavorando per determinare se, analogamente all'influenza stagionale, la vaccinazione annuale possa fornire la protezione più duratura".Lo afferma in una nota Albert Bourla, Presidente e Amministratore delegato di Pfizer..Come preannunciato, nuovo accordo tra le istituzioni europee e Pfizer-BioNTech per la fornitura di vaccini extra. Nel dettaglio, si tratta di 900 milioni di dosi, con l'opzione per richiederne altre, fino a un massimo di 900 milioni di dosi aggiuntive, la cui consegna dovrebbe partire dal dicembre 2021 fino al 2023.L'Ungheria non ha voluto partecipare al nuovo contratto. Lo rende noto all'Agi una fonte Ue. Gli altri 26 Stati membri hanno invece confermato la propria adesione.I risultati della sperimentazione del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech nei bambini tra 6 mesi e 11 anni "prevediamo saranno disponibili nella seconda metà del 2021. Se la sicurezza e immunogenicità saranno confermate, speriamo di ricevere l'autorizzazione per la vaccinazione di questi bambini più piccoli entro l'inizio del 2022".Lo afferma l'azienda Pfizer all'Ansa. Lo scorso marzo, Pfizer e BioNTech hanno inoculato il proprio vaccino ai primi bambini sani in uno studio globale di fase 1/2/3 per valutarne ulteriormente sicurezza, tollerabilità e immunogenicità nei bimbi.