La lotta alla pandemia Usa, Fda potrebbe approvare il vaccino Pfizer-BioNtech già questa sera Corsa contro il tempo, secondo quanto riporta il New York Times la Food and Drug Administration sta mettendo a punto le istruzioni per i medici. Già lunedì i primi vaccinati

La Food and Drug Administration sta accelerando i tempi per dare la sua prima 'autorizzazione di emergenza' al vaccino contro il covid-19 della Pfizer-BioNtech. Secondo fonti del New York Times, l'Agenzia punta a confermare l'atteso 'si' oggi, venerdì, in serata.

In queste ore gli esperti del governo stanno così mettendo a punto i documenti necessari alla approvazione, e in particolare le istruzioni per medici e centri sanitari che somministreranno il vaccino. "Potremo vedere le prime persone vaccinate già lunedì o martedì della prossima settimana", ha detto il ministro della Sanità, Alex Azar in una intervista alla Abc.