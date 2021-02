La lotta alla pandemia Vaccini, vertice Ministero-Aifa-Regioni: si va verso somministrazione Astrazeneca a over 55 Manca ancora il pronunciamento dell'Agenzia italiana del farmaco

Fumata bianca, secondo quanto si apprende, per la somministrazione del vaccino AstraZeneca fino ai 65 anni, purché in buona salute. E' la sintesi trovata nel corso del vertice tra ministero della Salute, Aifa, Iss, Regioni e Agenas, che si è riunito oggi. Per procedere concretamente occorrerà, però, il pronunciamento dell'Aifa, che decide in autonomia su farmaci e vaccini.

Palù: Se occorre lo rivalutiamo

"Consideriamo anche AstraZeneca un vaccino efficace, e probabilmente gli inglesi che lo hanno sperimentato ritardando la seconda somministrazione dalle 8 alle 12 settimane perché ovviamente immersi nella crisi di una diffusione rapida delle varianti" di Sars-CoV-2, hanno trovato che questi soggetti erano protetti, che potevano coprire una maggior parte della popolazione. Quindi probabilmente anche noi rivaluteremo se occorre questo suggerimento" ha dichiarato stamane Giorgio Palù, virologo e presidente dell'Agenzia italiana del farmaco. Finora l'Aifa ha sconsigliato la somministrazione del vaccino inglese agli over 55..

Anci, Decaro scrive a Gelmini: Noi sindaci pronti a collaborare

"Cara ministra, a nome della comunità dei sindaci italiani, ti auguro buon lavoro. Ti rinnovo la nostra disponibilità a proseguire lungo la strada della collaborazione e in virtù di questa disponibilità ti rappresento l'opportunità di un coinvolgimento diretto dell'Anci per quanto concerne il piano vaccinale". Il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani e sindaco di Bari, Antonio Decaro, scrive alla neoministra per le Autonomie e gli Affari regionali, Maristella Gelmini. "Per quanto riguarda l'individuazione delle strutture e dei luoghi per la somministrazione vaccinale - scrive Decaro - al fine di garantire una diffusione il più possibile capillare su tutto il territorio. Imprimere il massimo dell'accelerazione possibile per raggiungere l'immunità di gregge è l'obiettivo primario che deve vedere tutte le istituzioni, soprattutto quelle territoriali, coinvolte e impegnate in questo sforzo".