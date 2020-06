In Lombardia 244 nuovi contagi, il 72% del totale Coronavirus: in 24 ore 44 morti, 338 nuovi casi e 1.505 guariti Cala il numero dei nuovi contagi. In 8 regioni si registrano zero contagi e in 11 regioni non ci sono stati nuovi decessi

​Ancora un leggero calo dei nuovi casi di Covid-19 in Italia: oggi sono 338, contro i 346 di ieri, per un totale che sale a 236.989. Lo comunica la Protezione civile.Il triste primato è sempre della Lombardia con 244 nuovi casi, pari al 72% del totale e 21 vittime.Il numero totale di attualmente positivi è di 26.274, con una decrescita di 1.211 assistiti rispetto a ieri.Tra gli attualmente positivi, 209 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 11 pazienti rispetto a ieri.Sono 3.594 le persone ricoverate con sintomi, con un decremento di 153 pazienti rispetto a ieri.22.471 persone, pari all'86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o consintomi lievi.Rispetto a ieri i deceduti sono 44 e portano il totale a 34.345.Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 176.370, con un incremento di 1.505 persone rispetto a ieri.In otto regioni si registrano oggi zero contagi. Si tratta di Basilicata, Molise, Calabria, Valle d'Aosta, Sardegna, Umbria, Friuli Venezia Giulia e Puglia.In undici regioni oggi non si contano decessi per Covid-19. Si tratta di Marche, Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Sicilia, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Val d'Aosta, Calabria, Molise e Basilicata.Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 15.989 in Lombardia, 2.648 in Piemonte, 1.637 in Emilia-Romagna, 772 in Veneto, 499 in Toscana, 243 in Liguria, 1.322 nel Lazio, 626 nelle Marche, 319 in Campania, 418 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 837 in Sicilia, 103 in Friuli Venezia Giulia, 511 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 20 in Umbria, 33 in Sardegna, 7 in Valle d'Aosta, 44 in Calabria, 74 in Molise e 11 in Basilicata."Dei 244 casi positivi rilevati oggi, è importante evidenziare che 77 sono riferiti a controlli a seguito di screening sierologici regionali, 12 a ospiti delle RSA e 8 ad operatori sanitari. Degli altri 147 casi positivi correlati a tamponi eseguiti su segnalazione delle ATS e dei medici di base, la maggior parte evidenzia un esito debolmente positivo. Una situazione che secondo gli esperti, in base a quanto riferito dalle strutture delle ATS e dell'unita' di prevenzione di Regione Lombardia, puo' essere determinata dalla presenza pregressa del virus nell'organismo e non a nuove insorgenze. Il coordinamento della rete ospedaliera evidenza un aumento del numero dei guariti e dei dimessi dagli ospedali". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commenta i dati di oggi.Ecco i numeri: i tamponi effettuati ieri sono stati 9.336 per un totale complessivo di 892.641. Gli attualmente positivi sono 15.989 (-796), il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi è di 91.658. I nuovi casi positivi sono 244 (2,6 % il rapporto con i tamponi giornalieri). Il totale complessivo dei guariti/dimessi è 59.220 (+1.019), mentre sono in terapia intensiva 94(-2), i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.116 (-136) e i decessi: 21, per un totale complessivo di16.449.I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: Milano 23.811 (+ 45) di cui 10.133 (+21) a Milano città, Bergamo 13.828 (+62), Brescia 15.270 (+32), Como 3.989 (+13), Cremona 6.554 (+8), Lecco 2.794 (+12), Lodi 3.539 (+ 5), Mantova 3.406 (+4), Monza e Brianza 5.650 (+10), Pavia 5.485 (+ 13), Sondrio 1.523 (+ 6), Varese 3.782 (+27) e 2.027 in fase di verifica.