Emergenza Covid Coronavirus: oggi in Italia 495 nuovi casi con ​81.752 tamponi. I decessi sono 21 L'indice di positività stabile: 0,61% (ieri 0,59%)

Sempre in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi nelle 24 ore sono 495, il dato più basso dal 18 agosto 2020, contro gli 881 di ieri.Con 81.752 tamponi, 69mila in meno, ma con un tasso di positività invariato allo 0,61% (ieri era 0,59%). I decessi sono 21 (ieri 17), per un totale di 127.291 vittime dall'inizio dell'epidemia.Ancora in discesa i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -5) con appena 9 ingressi del giorno, e scendono a 385, mentre i ricoveri ordinari sono 54 in meno (ieri -60), 2.390 in tutto.E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.I guariti da ieri sono 11.320, ben 4.049.316 da inizio pandemia. Il totale dei pazienti in rianimazione è di 385.Le regioni con il maggior numero di nuovi positivi sono: Sicilia con 85 casi, Lombardia con 83 e EmiliaRomagna con 81.Sono tre le regioni in cui nelle ultime 24 ore non si sono registrati nuovi casi di coronavirus: Marche, Molise e Valle d'Aosta. Pochissimi i nuovi contagi anche in Friuli Venezia Giulia e Provincia Autonoma di Trento (2), Provincia Autonoma di Bolzano (3), Sardegna, Umbria e Basilicata (4) e Abruzzo (5).