I dati sulla pandemia Coronavirus. In Italia 888 nuovi casi, 13 morti e 73.571 test in 24 ore Il tasso di positività sale all'1,2%, contro il precedente 1%

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 73.571 test effettuati.. Ieri i casi erano stati 1.391 con 7 decessi e 143.332 tamponi.Il rapporto tra nuovi casi e test eseguiti sale all', contro il precedente 1%.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 1.307 pazienti, con un aumento di 12 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 158, con una diminuzione di 3 unità. In isolamento domiciliare si trovano 39.119 persone, 667 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.103.949 persone, in aumento di 1.529 unità.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 40.426 casi, cioè 655 in meno rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 13 nelle ultime 24 ore per un totale di 127.788 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.272.163 (+888). I test/tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 73.571, cioè 69.761 in meno rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+172),(+150),(+118),(+95),(+76),(+69),(+66).Sono 57.860.027 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 91% del totale di quelle consegnate, pari finora a 63.603.392 (nel dettaglio, 43.065.897 Pfizer-BioNTech, 6.476.737 Moderna, 11.796.151 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.264.607 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 24.015.200, il 44,46% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 17:08 di oggi.