I numeri della pandemia Coronavirus. In Italia 1.534 nuovi casi, 20 morti e 192.543 tamponi in 24 ore Il rapporto tra nuovi casi e tamponi scende allo 0,8% contro il precedente 1,2%

Secondo l'ultimo aggiornamento dei dati del ministero della Salute nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 192.543 test effettuati.. Ieri i casi erano stati 888 con 13 decessi e 73.571 tamponi.Il rapporto tra nuovi casi e test eseguiti scende allo, contro il precedente 1.2%.Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 1.285 pazienti, con una diminuzione di 22 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 157, con una diminuzione di 1 unità. In isolamento domiciliare si trovano 39.364 persone, 245 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.105.236 persone, in aumento di 1.287 unità.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 40.649 casi, cioè 223 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 20 nelle ultime 24 ore per un totale di 127.808 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 4.273.693 (+1.534). I test/tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 192.543, cioè 118.972 in più rispetto al giorno precedente.Le regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono(+254),(+241),(+174),(+166),(+136),(+97),(+86).