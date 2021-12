Il bollettino del Ministero della Salute Coronavirus. In Italia 28.064 nuovi casi e 123 morti, tasso di positività al 4% Effettuati 697.740 tamponi. Aumentano ricoveri (+86) e terapie intensive (+30)

Secondo l'aggiornamento odierno (18 dicembre 2021) dei dati del ministero della Salute sull'andamento della pandemia in Italia, nelle ultime 24 ore si sono registrati, a fronte di 697.740 tamponi effettuati.Ieri i casi erano stati 28.632 con 120 decessi e 669.160 tamponi. Il(rapporto tra nuovi casi e tamponi eseguiti) scende al, contro il precedente 4.3%.Il totale degliin Italia è di 8.529 pazienti, con un aumento di 86 casi rispetto a ieri. Di questi, insono 953, con un aumento di 30 unità. In isolamento domiciliare si trovano 338.943 persone, 15.418 in più nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.881.836 persone, in aumento di 12.430 unità.Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 347.472 casi, cioè 15.504 in più rispetto all'ultimo rilevamento. I deceduti sono 123 nelle ultime 24 ore per un totale di 135.544 vittime del Covid-19 dall'inizio della pandemia in Italia. I casi totali sono 5.364.852 (+28.064). I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 697.740, cioè 28.58 in più rispetto al giorno precedente.Questo il numero di nuovi casi giornalieri nelle regioni:(+6.119),(+4.016),(+2.451),(+2.409),(+2.326),(+2.256),(+1.368),(+1.282),(+1.007),(+964),(+703),(+677),(+559),(+446),(+372),(+359),(+301),(+182),(+165),(+92),(+10).È in Gazzetta ufficiale il Dpcm che indica le modalità per la revoca del Green pass qualora il possessore del certificato dovesse risultare positivo durante il periodo di validità del documento o in caso di pass falsi. A generare la revoca automatica in caso di positività è la "Piattaforma nazionale-Dgc". La stessa revoca sarà comunicata anche al Gateway europeo. Sarà poi annullata automaticamente a seguito dell'emissione della certificazione verde di guarigione.Nel Dpcm ci sono anche alcune integrazioni alle modalità di verifica dell'obbligo di Green Pass per i lavoratori e delle modalità di sospensione dei sanitari non vaccinati dagli albi. Il nuovo Dpcm che aggiorna le disposizioni del precedente decreto del 17 giugno scorso.